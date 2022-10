Atlético Nacional hizo triplete de anuncios para alegrar a su hinchada, pero no hubo una respuesta esperada

Hay equipos de una exigencia sumamente alta, oncenos que por más bien que vayan, su hinchada siempre pedirá más, pues la trayectoria, además de la ‘grandeza’ que se promueve tienen, hace que necesiten tener lo mejor cada año para así lograr los anhelados títulos.

En el caso específico de Atlético Nacional, el cuadro verde tiene en la mira ser nuevamente campeón de la Liga colombiana, a la par que se proyecta para su participación en la Copa Libertadores 2023, en la que aspira a representar al país de una mejor forma, en comparación con lo hecho en las salidas recientes.

Las directivas, con la intención de conformar la mejor nómina posible, han decidido renovar a tres hombres de su columna vertebral que han sido importantes en el tiempo reciente: “Atlético Nacional, se complace en anunciar la renovación de Sebastián Gómez (3 años), Cristian Castro (3 años) y Jefferson Duque (1 año). Los jugadores continuarán haciendo parte de la plantilla profesional que dirige el director técnico Paulo Autuori”, comunicaron este martes 25 de octubre a través de su página web y redes sociales.

“Gómez y Castro hacen parte de la cantera verde, desde muy jóvenes han estado presentes en el proceso de nuestro equipo y ahora continuarán vistiendo nuestros colores hasta 2025. Por su parte Duque, ya hace 10 años que se puso por primera vez nuestra camiseta y continúa demostrando su capacidad goleadora dentro del campo de juego hasta 2023″, agregaron sobre el mismo anuncio.

Esto lo finalizaron con un mensaje de aliento a sus renovadas fichas, para lo que resta del año en curso y el venidero: “La familia verdolaga celebra la renovación de los jugadores, así como les desea la mayor de las suertes en los retos que nos esperan por delante, especialmente en la recta final de la Liga BetPlay Dimayor y la Conmebol Copa Libertadores que afrontaremos en 2023″.

A la par de esto, las reacciones no se hicieron esperar y se vieron los primeros comentarios de los aficionados en las publicaciones, que fueron de total negativa: “¿Duque? Hasta él sabe que no le da. Si tanto quiere al equipo, debería dar un paso al costado”.

Otro de los usuarios de Twitter señaló a los dirigentes de tomar malas decisiones: “Con estas directivas nada me sorprende y como siempre se la pasan haciendo mal las cosas. ¿Por qué renovaron a Duque? El man es goleador y todo y ser respeta por ser histórico del club, pero ya no tiene nivel. Ya la edad se le nota. Le está pasando lo mismo que a Cristiano”.

Para concluir, otro seguidor se mostró incrédulo de la prolongación para el más longevo de los tres en cuestión: “Duque, ¿en serio? Se le deben dar las gracias, pero ya hasta ahí, ese man camina todos los partidos necesitamos un 9 que corra y genere opciones no que las dañe”.

Para finalizar las críticas y los señalamientos, una voz autorizada del club verde, como lo es Chicho Serna, habló de las últimas decisiones que se han tomado en el club donde alguna vez jugó y en el cual es ídolo, asegurando que no está de acuerdo porque considera que son completamente equivocadas:

“Nacional salió campeón con Hernán Darío Herrera y Gio Moreno salió a proteger a su entrenador y la respuesta de Nacional fue no renovar a Gio por las declaraciones, o sea que la intención era clara. Después a Herrera lo sacan, dejan a Pedro Sarmiento y luego sacan a Pedro, llevan a un técnico que no estuvo, que no dio resultado. Yo la verdad no entiendo, como hincha, creo que se han equivocado demasiado”.