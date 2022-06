Atlético Nacional presentó una carta ante la FCF por gol anulado en partido contra Millonarios

El pasado martes se vivió uno de los partidos más emocionantes de la Liga BetPlay I-2022, que tuvo como protagonistas a Atlético Nacional y Millonarios en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales. Este juego terminó empatado a dos goles en el estadio Atanasio Girardot, recinto en el que también hubo polémica.

Sobre los seis minutos de partido, el árbitro Carlos Arturo Ortega decidió anular una anotación del defensa Emmanuel Oliveira por una supuesta falta sobre el arquero Álvaro Montero. La decisión del juez central fue fuertemente criticada tras el respectivo análisis de la jugada, pues no habría argumento válido para no convalidar el gol.

Ante la duda y la polémica, este viernes SEMANA pudo conocer un documento en el que el presidente de Atlético Nacional se dirigió a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. Con pruebas anexas, Emilio Gutiérrez Gómez reabrió el debate sobre el uso del VAR y decisiones de los árbitros que están afectando los resultados de los compromisos.

“Actuando en representación de Atlético Nacional S.A., por medio de la presente me dirijo a ustedes de la manera más respetuosa para preguntarles explícitamente sobre el gol anulado a Emmanuel Olivera a los 6 minutos de la etapa inicial en el partido de la fecha 2 del cuadrangular semifinal de la Liga Betplay en juego disputado contra Millonarios Nuestra apreciación es que en ningún momento el arquero Álvaro Montero tiene el control de la pelota como se puede observar en la transmisión oficial y en el video que adjuntamos al presente escrito”, expresó el directivo en su carta.

Además, explicó que “es sencillo concluir que no hay falta por parte de nuestro jugador Jefferson Duque”, siendo esta la primera determinación de Ortega para invalidar la acción de gol.

“No obstante, observamos cómo el VAR llamó al árbitro del partido a revisar la jugada, lo cual no es acorde con el reglamento, puesto que no se incurrió en un error claro y manifiesto. Nuestra apreciación es que tal error manifiesto no existió en la jugada, pues ninguno de los árbitros sancionó falta y estaban bien ubicados, los jugadores rivales no solicitan falta, la imagen repetida no demuestre una acción clara de falta, y como se vio en las horas posteriores al juego los medios de comunicación coincidieron en que no había falta”, añade la misiva.

Una de las pruebas adjuntadas fue un video del partido entre Nacional y Envigado, en el que se presentó una jugada muy similar cuando el arquero Aldair Quintana intentó tomar un balón aéreo y este terminó en su arco, acción en la que no pitaron falta contra el guardameta.

“No es coherente con decisiones previas. Por ejemplo, la jugada del partido de la fecha 7 de la Liga Betplay vs Envigado donde el jugador Francisco Báez comete una clara falta sobre nuestro arquero Aldair Quintana pero el central válida el tanto, y el VAR no intercede”, agregan.

Mientras reciben una respuesta, Atlético Nacional se alista para recibir este sábado al Atlético Bucaramanga en la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales. Actualmente, el conjunto verdolaga es tercero del grupo A con dos puntos, mientras que Millonarios es el líder con cuatro y el leopardo es segundo con tres. Junior de Barranquilla es último con una sola unidad.

Otro de los argumentos del equipo paisa es que que no hay coherencia en las decisiones del VAR. Para reforzar ese argumento, presentaron el video oficial de WIN en el duelo Vs. Envigado, en el que el jugador Francisco Báez comete una clara falta sobre Aldair Quintana, pero el central valida el tanto y el VAR no intercede. Acción similar a la ocurrida entre Jefferson Duque y Álvaro Montero.

Así van los cuadrangulares

Tabla de posiciones grupo A

Millonarios - 4 puntos Atlético Bucaramanga - 3 puntos Atlético Nacional - 2 puntos Junior - 1 punto

Tabla de posiciones grupo B

Deportes Tolima - 4 puntos Independiente Medellín - 4 puntos La Equidad - 3 puntos Envigado - 0 puntos

Programación de la fecha 3

4 de junio

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

5 de junio

Envigado FC vs. Independiente Medellín

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win+

Deportes Tolima vs. La Equidad

Hora: 7:35 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+.