Barcelona busca meterle presión al Real Madrid en la definición de la Liga Española

El FC Barcelona buscará este domingo 3 de abril en el Camp Nou desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia) asaltar la segunda posición de LaLiga Santander ante su actual propietario, el Sevilla FC, un duelo en el que los azulgranas esperan aprovechar el impulso anímico de la victoria en el clásico para ahondar en las dudas nervionenses de las últimas semanas.

Los azulgranas llegan a una cita clave quizás en el mejor momento de la temporada. El 0-4 de antes del parón en el Santiago Bernabéu refrendó el florecimiento de un nuevo Barça, que se ha ido fraguando desde la llegada al banquillo de Xavi Hernández el pasado mes de noviembre. “Estamos de vuelta”, advirtió tras la victoria Gerard Piqué.

Así lo atestiguan una nueva goleada histórica en el feudo madridista y, sobre todo, las sensaciones; con personalidad, intensidad, dominando y con una contundencia que solo bajó en la segunda mitad, el conjunto culé selló su quinta victoria liguera consecutiva (con 18 goles a favor y solo dos en contra) para quedarse, con 54 puntos, a 12 del líder (con un partido menos que los madridistas).

El título parece casi una quimera, aunque no imposible, pero lo que sí tiene a tiro el cuadro catalán es la segunda plaza, que atesora precisamente su rival de este domingo con 57 unidades. Una victoria en casa, sumado al 1-1 de la primera vuelta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, daría a los de Xavi la posición de privilegio.

Ahora, se agarra al ambiente del Camp Nou, donde no pierde en LaLiga Santander desde el 4 de diciembre –ante el Real Betis (0-1)– para buscar el milagro a falta de nueve jornadas. Para ello, necesita que los de Carlo Ancelotti no consigan tres triunfos de aquí al final de temporada.

A las bajas de los lesionados Sergiño Dest, Ansu Fati –que ya entrena junto a sus compañeros–, Sergi Roberto, Samuel Umtiti y Moussa Wague, el equipo blaugrana sumará la del delantero neerlandés Luuk de Jong, que este sábado dio positivo por coronavirus y no podrá medirse con su exequipo.

Con respecto al once del Bernabéu, Xavi podría incorporar al lateral brasileño Dani Alves–que no está inscrito en la Liga Europa y no podrá jugar el jueves ante el Eintracht Frankfurt– para completar una línea defensiva en la que Jordi Alba ocupará la otra banda y en la que Gerard Piqué y Ronald Araujo formarán como pareja de centrales.

Además del incuestionable Marc-André Ter Stegen en portería, Frenkie de Jong y Pedri acompañarán a Busquets en el centro del campo, mientras que Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres podrían ser la apuesta del preparador azulgrana arriba.

Enfrente, el Sevilla se muestra titubeante desde hace algunas semanas, en las que ha quedado apeado de su competición fetiche, la Liga Europa, ante el West Ham inglés, y en la que ha flojeado en el campeonato doméstico. De hecho, ha empatado sus tres últimos compromisos ligueros ante Deportivo Alavés (0-0), Rayo Vallecano (1-1) y Real Sociedad (0-0), lo que le ha hecho perder la estela del Real Madrid, ahora nueve puntos por encima de sus 57.

Aunque no caen en LaLiga desde que lo hicieron a finales de noviembre en el Bernabéu (2-1), los de Julen Lopetegui se enfangan a domicilio; su visita a Cádiz en su primer partido de 2022 fue la última vez que celebraron un triunfo lejos del Pizjuán, y desde entonces acumulan cinco empates.

A pesar de todo, los nervionenses se agarran a su condición de equipo menos goleado de la categoría (19) para tratar de sorprender al Barça en un partido en el que el preparador vasco podría añadir dos nuevas bajas a las ya conocidas de Suso Fernández y Fernando Reges.

Es segura la del centrocampista danés Thomas Delaney, que llegó lesionado del parón por selecciones, mientras que el portero Bono es duda tras sufrir un golpe en la cabeza con Marruecos que le hizo incluso ser ingresado; el serbio Marko Dmitrovic sustituirá al guardameta africano si finalmente Lopetegui decide darle descanso. Además, los argentinos ‘Papu’ Gómez y Marcos Acuña, tocados, también podrían perderse el partido.

*Con información de Europa Press.