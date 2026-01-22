Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Millonarios sigue sorteando su nómina para este primer semestre de 2026. La llegada del director deportivo Ariel Michaloutsos ha desencadenado en salidas, llegadas y préstamos por parte del elenco albiazul.

En ese último grupo entra Jhon Largacha, extremo izquierdo de 22 años que tiene contrato con Millonarios hasta diciembre 2027. Sin embargo, parece que no entra en los planes del técnico Hernán Torres para este 2026.

Millonarios volvería a ceder a Jhon Largacha al Deportivo Pereira

Cabe recordar que Jhon Largacha se desempeñó durante todo el 2025 en Deportivo Pereira, de enero e diciembre. Cedido desde Millonarios, parece que el joven jugador dejó buenas sensaciones en el matecaña, a pesar de la crisis institucional del club, y volvería a quedar en préstamo para el equipo de La Perla del Otún.

Así lo reveló el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X: “Después de varios días de estar negociando, Millonarios llegó a un acuerdo para que Jhon Largacha (21) vuelva al Pereira en modo de préstamo. En las próximas horas, el extremo firmará su contrato. Adelanto de Samuel Duque”.

🚨 Después de varios días de estar negociando, #Millonarios llegó a un acuerdo para que Jhon Largacha (21) vuelva al #Pereira en modo de préstamo. En las próximas horas, el extremo firmará su contrato 🔴🟡



Así las cosas, Millonarios sigue sacando jugadores en préstamo. Otro caso es el joven Juan Ramírez, mejor conocido como Chócolo. Está cedido a Llaneros hasta diciembre de 2026, pues en el actual plantel de Hernán Torres no tiene lugar.

Eso deja un panorama abierto para el club albiazul. Tiene a varios de sus jóvenes talentos distribuidos en diferentes equipos, con el fin de que agarren ritmo y, quizás, en un futuro puedan tener su oportunidad en el elenco capitalino.

“De mi parte, hice todo por tener una oportunidad, siempre me entrené al máximo, tuve buena disposición, nunca tuve un problema con nadie del club y, bueno, creo que hubiera podido tener un poquito más de oportunidades pero sabemos que así es el fútbol y bueno, aceptando todo lo que ha pasado y lo que pasó”, dijo Chócolo, sobre su falta de minutos en Millonarios, en diálogo con El Vbar Caracol.

¿Cuántos refuerzos lleva Millonarios para este 2026?

Esa es la otra cara de la moneda. Millonarios lleva ocho refuerzos confirmados para este 2026. Muchos de ellos son nombres de primer nivel o con amplio recorrido por el fútbol nacional e internacional:

Carlos Darwin Quintero Mateo García Sebastián Valencia Julián Angulo Rodrigo Ureña Radamel Falcao García Rodrigo Contreras Édgar Elizalde

Los embajadores, además de las competencias locales, esperan brillar en la Copa Sudamericana. Ya están en fase previa, donde deben vencer a Atlético Nacional.