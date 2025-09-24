Suscribirse

Bateador recibió pelotazo en el rostro en las Grandes Ligas: se pierde los playoffs

Cleveland Guardians dio a conocer el parte medico de David Fry, quien recibió un pelotazo en el rostro.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

24 de septiembre de 2025, 10:28 p. m.
CLEVELAND, OHIO - SEPTEMBER 23: David Fry #6 of the Cleveland Guardians fouls a bunt off his face during the sixth inning against the Detroit Tigers at Progressive Field on September 23, 2025 in Cleveland, Ohio. (Photo by Nick Cammett/Getty Images)
David Fry recibió un pelotazo en el rostro en medio del partido entre Detroit Tigers y Cleveland Guardians. | Foto: Getty Images

El bateador designado de Cleveland Guardians, David Fry, sufrió múltiples fracturas faciales tras recibir un pelotazo en la cara de una bola rápida lanzada por el pitcher de Detroit Tigers, Tarik Skubal, la noche del pasado martes 23 de septiembre.

Guardianes informó este miércoles 24 de septiembre en un comunicado que las pruebas de imagen mostraron que Fry sufría “múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo con un desplazamiento mínimo”.

Se espera que se recupere por completo sin necesidad de cirugía, pero estará de baja entre seis y ocho semanas, lo que significa que no estará disponible si su equipo se clasifican para la postemporada.

Fry, de 29 años, intentaba hacer un toque cuando el lanzamiento de 159 km/h de Skubal lo golpeó en la cara. Tras el impacto, cayó al suelo, pero finalmente pudo dar unos pasos hasta un carrito para ser retirado del campo.

Contexto: Blue Jays y Red Sox disputan un título que aún no está escrito: tensión máxima en la MLB

“Es muy duro”, dijo Skubal, visiblemente conmocionado, después del partido. “Parecía que estaba bien al salir del campo, y esperemos que siga así. Sé que a veces estas cosas pueden cambiar, así que esperemos que esté bien”.

El equipo de Cleveland comunicó que Fry había sido dado de alta del hospital y se encontraba descansando cómodamente.

Pese al terrible accidente, Cleveland Guardians salió triunfador en el encuentro que se llevó a cabo en el Progressive Field, de Ohio. Mismo lugar, donde ambos equipos tienen previsto volver a enfrentarse este miércoles por la noche.

La reciente victoria de Guardians sirvió para que el equipo igualará el promedio de del por aquel entonces era el líder de la División Central de la Liga Americana y precisamente al equipo que se enfrentaba, Detroit Tigers.

Por lo que en la actualidad hay un empate en la primera posición de la zona, ambos equipos promedian .541, debido a 85 victorias y 72 derrotas.

Las dos franquicias actualmente tiene 157 partidos, por lo que les restan apenas cinco partidos de la temporada regular, dos de los cuales serán entre ellos, por lo que el ganador de la serie podría ganar una ventaja que simbolice el título.

Contexto: La última semana sacude la MLB: estos equipos pelean a muerte en la Liga Nacional

Ahora bien, si tanto Cleveland como Detroit ganan un partido, la división se definirá seguramente en los tres siguientes y últimos juegos.

En los cuales Guardians se medirá en su estadio a Texas Ranges, mientras que Tigers visitará Fenway Park, para enfrentar a Boston Red Sox, en lo que será seguramente la serie más atractiva del cierre de la temporada regular.

