Bateador recibió pelotazo en el rostro en las Grandes Ligas: se pierde los playoffs

El bateador designado de Cleveland Guardians, David Fry, sufrió múltiples fracturas faciales tras recibir un pelotazo en la cara de una bola rápida lanzada por el pitcher de Detroit Tigers, Tarik Skubal, la noche del pasado martes 23 de septiembre.

Guardianes informó este miércoles 24 de septiembre en un comunicado que las pruebas de imagen mostraron que Fry sufría “múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo con un desplazamiento mínimo”.

Se espera que se recupere por completo sin necesidad de cirugía, pero estará de baja entre seis y ocho semanas, lo que significa que no estará disponible si su equipo se clasifican para la postemporada.

Fry, de 29 años, intentaba hacer un toque cuando el lanzamiento de 159 km/h de Skubal lo golpeó en la cara. Tras el impacto, cayó al suelo, pero finalmente pudo dar unos pasos hasta un carrito para ser retirado del campo.

“Es muy duro”, dijo Skubal, visiblemente conmocionado, después del partido. “Parecía que estaba bien al salir del campo, y esperemos que siga así. Sé que a veces estas cosas pueden cambiar, así que esperemos que esté bien”.

El equipo de Cleveland comunicó que Fry había sido dado de alta del hospital y se encontraba descansando cómodamente.

Pese al terrible accidente, Cleveland Guardians salió triunfador en el encuentro que se llevó a cabo en el Progressive Field, de Ohio. Mismo lugar, donde ambos equipos tienen previsto volver a enfrentarse este miércoles por la noche.

I love baseball.



This was hard to watch.



David Fry, Cleveland Guardians (I still call them the Indians) is ok. He went to the hospital, but it was precautionary. #MLBライバルズ#ClevelandGuardians pic.twitter.com/9MnbBe6Faj — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 24, 2025

La reciente victoria de Guardians sirvió para que el equipo igualará el promedio de del por aquel entonces era el líder de la División Central de la Liga Americana y precisamente al equipo que se enfrentaba, Detroit Tigers.

Por lo que en la actualidad hay un empate en la primera posición de la zona, ambos equipos promedian .541, debido a 85 victorias y 72 derrotas.

Las dos franquicias actualmente tiene 157 partidos, por lo que les restan apenas cinco partidos de la temporada regular, dos de los cuales serán entre ellos, por lo que el ganador de la serie podría ganar una ventaja que simbolice el título.

Ahora bien, si tanto Cleveland como Detroit ganan un partido, la división se definirá seguramente en los tres siguientes y últimos juegos.