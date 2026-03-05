Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Aunque Bayern Múnich transite tranquilo en la actual temporada luego de extender su diferencia en la cima de la Bundesliga y esté clasificado a los octavos de final de Champions League, ya estaría pensando en lo que será el próximo mercado de fichajes.

Haciendo análisis partido a partido, la dirigencia del cuadro rojo vería la necesidad de ir por una nueva pieza para su zona defensiva. Según los reportes, la posición a la que apuntarían sería la de lateral derecho.

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Hoy día la posición está cubierta en el plantel dirigido por Vincent Kompany por Josip Stanisic.

Este croata-alemán de 25 años da buenos réditos al Bayern, pero en caso de no estar la baja sería sensible. Justo ahí estaría la necesidad de tener algún revulsivo más para campañas en la que los de Múnich juegan de manera constante las competencias que tienen.

Candidatos al puesto en Bayer Múnich

En Europa, más específicamente en Alemania, ya se ha venido hablando de candidatos a quedarse con ese lugar. Florian Plettenberg, de la cadena Sky Sports fue quien reveló dos de los futbolistas a los que ya le estaría haciendo seguimiento Bayern Múnich.

Uno de esos es Givairo Read, de origen neerlandés y que solo cuenta con 19 años. Actualmente milita en Feyenoord, de los Países Bajos, con los que ha sumado 50 partidos en las últimas tres temporadas.

Givairo Read es el candidato número 1 para ser fichado por Bayern Múnich Foto: DeFodi Images via Getty Images

Su mejor año, hasta ahora, ha sido el 2024/2025 en el que alcanzó los 26 partidos de Eredivise, y un total de 33 contando copas nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera ya ha logrado llegar a la cifra de 87 juegos, en los cuales reporta un total de 6 goles y 12 asistencias. Para 2025 fue incluido a la lista de nominados al Premio Golden Boy.

El otro que estaría en los planes de contratación para Bayern Múnich sería Daniel Banjaqui, portugués de 17 años que se mantiene en Benfica como compañero de Richard Ríos.

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: canal y hora para ver a Luis Díaz por Bundesliga

Según lo dicho por Plettenberg: “El Bayern está interesado y tanto el jugador como su directiva están informados”.

Por este habría una competencia algo más fuerte, dado que no solo Bayern le ha puesto el ojo. Barcelona también ha estado merodeando la carrera del luso para llevárselo en un próximo mercado.

De la situación contractual que tiene, en el reporte de la prensa deportiva han revelado: “El FC Bayern ha añadido a Daniel Banjaqui a su lista para el verano. El prometedor lateral derecho de 17 años tiene contrato con el Benfica hasta 2027″.

Daniel Banjaqui está en el listado de opciones que Bayern Múnich pretende contratar Foto: Getty Images

Al término de la publicación, el de Sky Sports asegura que hay uno que está como el primero en lista, pero en caso de no darse, el otro también es un elemento interesante para los planes del Bayern

“Está interesado (Bayern Múnich) y tanto el jugador como su directiva están informados. El Bayern quiere fichar a un nuevo jugador. Givairo Read (Feyenoord) sigue siendo el objetivo prioritario, pero aún no hay acuerdos”, explican del arribo de lo que sería un nuevo aliado para Lucho Díaz.