Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

A dos nombres ya apunta la prensa deportiva. Ambos tienen características similares y arribarían al equipo bávaro a ser compañeros del colombiano.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

5 de marzo de 2026, 10:00 a. m.
Luis Díaz vería desembarcar un nuevo compañero en el próximo mercado de fichajes
Luis Díaz vería desembarcar un nuevo compañero en el próximo mercado de fichajes Foto: Getty Images

Aunque Bayern Múnich transite tranquilo en la actual temporada luego de extender su diferencia en la cima de la Bundesliga y esté clasificado a los octavos de final de Champions League, ya estaría pensando en lo que será el próximo mercado de fichajes.

Haciendo análisis partido a partido, la dirigencia del cuadro rojo vería la necesidad de ir por una nueva pieza para su zona defensiva. Según los reportes, la posición a la que apuntarían sería la de lateral derecho.

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Hoy día la posición está cubierta en el plantel dirigido por Vincent Kompany por Josip Stanisic.

Este croata-alemán de 25 años da buenos réditos al Bayern, pero en caso de no estar la baja sería sensible. Justo ahí estaría la necesidad de tener algún revulsivo más para campañas en la que los de Múnich juegan de manera constante las competencias que tienen.

Deportes

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Deportes

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Vehículos

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Deportes

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

Ciclismo

Ineos Grenadiers deja ‘plantado’ a Egan Bernal: lo bajó del bus a última hora y sin explicación

Deportes

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: canal y hora para ver a Luis Díaz por Bundesliga

Deportes

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Deportes

Mágica jugada de Luis Díaz: sombrero y entre cuatro no lo pararon en Bayern vs. Dortmund

Candidatos al puesto en Bayer Múnich

En Europa, más específicamente en Alemania, ya se ha venido hablando de candidatos a quedarse con ese lugar. Florian Plettenberg, de la cadena Sky Sports fue quien reveló dos de los futbolistas a los que ya le estaría haciendo seguimiento Bayern Múnich.

Uno de esos es Givairo Read, de origen neerlandés y que solo cuenta con 19 años. Actualmente milita en Feyenoord, de los Países Bajos, con los que ha sumado 50 partidos en las últimas tres temporadas.

Givairo Read es el candidato número 1 para ser fichado por Bayern Múnich
Givairo Read es el candidato número 1 para ser fichado por Bayern Múnich Foto: DeFodi Images via Getty Images

Su mejor año, hasta ahora, ha sido el 2024/2025 en el que alcanzó los 26 partidos de Eredivise, y un total de 33 contando copas nacionales e internacionales.

A lo largo de su carrera ya ha logrado llegar a la cifra de 87 juegos, en los cuales reporta un total de 6 goles y 12 asistencias. Para 2025 fue incluido a la lista de nominados al Premio Golden Boy.

El otro que estaría en los planes de contratación para Bayern Múnich sería Daniel Banjaqui, portugués de 17 años que se mantiene en Benfica como compañero de Richard Ríos.

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: canal y hora para ver a Luis Díaz por Bundesliga

Según lo dicho por Plettenberg: “El Bayern está interesado y tanto el jugador como su directiva están informados”.

Por este habría una competencia algo más fuerte, dado que no solo Bayern le ha puesto el ojo. Barcelona también ha estado merodeando la carrera del luso para llevárselo en un próximo mercado.

De la situación contractual que tiene, en el reporte de la prensa deportiva han revelado: “El FC Bayern ha añadido a Daniel Banjaqui a su lista para el verano. El prometedor lateral derecho de 17 años tiene contrato con el Benfica hasta 2027″.

Daniel Banjaqui está en el listado de opciones que Bayern Múnich pretende contratar
Daniel Banjaqui está en el listado de opciones que Bayern Múnich pretende contratar Foto: Getty Images

Al término de la publicación, el de Sky Sports asegura que hay uno que está como el primero en lista, pero en caso de no darse, el otro también es un elemento interesante para los planes del Bayern

“Está interesado (Bayern Múnich) y tanto el jugador como su directiva están informados. El Bayern quiere fichar a un nuevo jugador. Givairo Read (Feyenoord) sigue siendo el objetivo prioritario, pero aún no hay acuerdos”, explican del arribo de lo que sería un nuevo aliado para Lucho Díaz.

Más de Deportes

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Alfredo Morelos defendió a Atlético Nacional tras salir eliminados a manos de Millonarios en Copa Sudamericana

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Carlos Antonio Vélez hablando sobre la clasificación de Millonarios en Copa Sudamericana.

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios, desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot en Sudamericana

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Ineos Grenadiers deja ‘plantado’ a Egan Bernal: lo bajó del bus a última hora y sin explicación

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Harry Kane and Luis Diaz (L-R) of Munich celebrate after their team's third goal during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern München at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Andrés Llinás confrontó a Román en el minuto 63 del partido por Copa Sudamericana.

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

Rodrigo Contreras, figura y héroe de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Él es Rodrigo Contreras, figura de Millonarios ante Nacional: cuánto valió, títulos y trayectoria

Noticias Destacadas