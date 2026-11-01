Deportes

Boca le ganó la batalla a River en el superclásico: hizo respetar su casa con Montero y Villa de titulares

Los colombianos estuvieron presentes en el juego que se robaba todas las miradas en Argentina.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

1 de noviembre de 2026 a las 3:52 p. m.
Sebastián Villa y otro jugadores durante el clásico de Boca vs. River en el fútbol argentino.
Sebastián Villa y otro jugadores durante el clásico de Boca vs. River en el fútbol argentino. Foto: Getty Images

Boca, en una Bombonera a estallar y a un solo rugido, hizo respetar su casa frente a River: ganó 1-0 y se impuso en el superclásico. Sebastián Villa y Álvaro Montero fueron titulares.

Imagen de Sebastián Villa (izq.) en el superclásico del fútbol Argentino entre Boca Juniors y River Plate.
Asistencia de Sebastián Villa en el superclásico de Boca Juniors y River Plate: locura en La Bombonera

El partido no comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Leonardo Ponzio, que llegaron con más presión debido al momento irregular que viven.

El Xeneize salió desde el primer minuto a adueñarse del balón y proponer, mientras que River tenía la idea de esperar e ir al contraataque. Tan solo iban 9 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro le mostró una tarjeta roja a Lucas Martínez Quarta.

Las cosas cambiaron: el Millonario se tuvo que replegar mucho más y Boca se quedó prácticamente con el esférico.

La recompensa para los de Rodolfo Arruabarrena llegaría a los 27′ del primer tiempo y tuvo Sebastián Villa como protagonista. El colombiano pateó un tiro de esquina y puso el balón en todo el centro del área, hasta donde llegó Lautaro Di Lollo y mandó de cabeza el balón al fondo de la red.

Con la anotación, el Azul y Oro reculó un poco más, aunque no soltó el balón. Por su parte, River mantuvo su plan de esperar e ir de contra, mientras que La Bombonera gritaba a todo pulmón.

El segundo tiempo fue más de lo mismo: Boca con el control del balón, con un Leandro Paredes como eje, mientras que el Millonario esperaba su oportunidad. En el fondo, Álvaro Montero casi que no tuvo protagonismo.

Serán siete colombianos en finales Conmebol de Sudamericana y Libertadores 2026
Copa Libertadores y Sudamericana: días y horas para ver la final de los torneos Conmebol en Colombia

Los minutos pasaban y River no tuvo forma de generar daño, mientras que el Xeneize tuvo algunas opciones de la mano de Merentiel, Villa y Flores. Sin embargo, no supieron cómo definir o apareció Beltrán.

A los 79′ del segundo tiempo, Gonzalo Montiel se iba a ir expulsado tras una fuerte falta, dejando a los de Ponzio con nueve hombres y con la necesidad de salir para intentar empatar el partido.

En ese momento, Boca apagó un poco el compromiso y se dedicó a mantener con tranquilidad el control del balón moviéndolo por todo el campo.

Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. Foto: Getty Images

Sebastián Villa se iba a ir sustituido a los 88 minutos del segundo tiempo. Pese a que no tuvo el mejor de los partidos, siempre se mostró muy activo en ataque y ayudando en defensa. Álvaro Montero completó los 90 minutos y Rafael Santo Borré no tuvo acción.