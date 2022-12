Bruno Fernandes y sus fulminantes declaraciones tras la eliminación de Portugal: “No sé si le van a dar la Copa ya a Argentina, que se jodan”

El referente de la selección lusa no se guardó nada tras la caída ante Marruecos.

Una jornada llena de emociones fue la que se vivió este sábado en los dos juegos de cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022. En esta oportunidad, el gran batacazo del día lo dio la selección de Marruecos que puso fin al sueño de Portugal, y de paso a Cristiano Ronaldo, delantero que salió entre lágrimas en lo que pareció ser su último partido por Copa del Mundo.

El solitario gol en la primera parte de El Nesyri le bastó a los africanos para hacerse con el tiquete de semifinales por primera vez en su historia y cumplir con el objetivo de disputar de los siete partidos en la cita orbital.

Cristiano se lamenta por una ocasión perdida de Pepe ante Marruecos - Foto: REUTERS

Ahora bien, después de la eliminación, los jugadores de Portugal salieron realmente ofuscados y furiosos por el actuar del juez de la contienda, Facundo Tello, a quien acusaron de haberle hecho daño en la eliminación ante Marruecos.

El argentino fue acusado por jugadores como Bruno Fernandes, referente del cuadro luso, quien aseguró en zona mixta que el título de la Copa del Mundo está presupuestado para Argentina, esto en relación con la nacionalidad del árbitro Tello. “No sé si le van a dar la copa a Argentina”, dijo el volante que a pesar de ser advertido a una posible sanción continuó con sus declaraciones.

“Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que en nuestro partido haya un árbitro de un país que sigue en la Copa y que no haya uno portugués, porque si tienen nivel para la Champions también lo tienen para estar aquí. Los árbitros de hoy no están acostumbrados a la Champions. Claramente, han inclinado el campo contra nosotros, porque en el primer tiempo me han hecho un penalti claro”, agregó.

“¿Partido con muchas interrupciones? Sabíamos qué tipo de árbitros encontraríamos en este partido. Pero no voy a ir allí, pero hubo muchos minutos en los que el juego estuvo parado: al menos, en la segunda mitad, debió haber 15 o 20 minutos de tiempo añadido. Sabíamos que íbamos a jugar contra algo más que Marruecos y que lo teníamos que resolver en 90 minutos”, completó su opinión el jugador que milita en el Manchester United.

“Que ya le den el título a la Argentina”

Por su parte, el capitán de Portugal, el experimentado central Pepe, cuestionó el arbitraje del argentino Facundo Tello tras la eliminación. “Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy luego de lo que sucedió ayer con Messi y Argentina hablando” del juez, dijo el zaguero, de 39 años, a la televisión al término del juego disputado en el estadio Al Thumama.

“No digo que hubiera venido condicionado, ¿pero cuánto jugamos en la segunda parte? Nada. El portero de ellos siempre parado y (el colegiado) solo dio ocho minutos de tiempo añadido”, agregó.

“Por lo que él hizo hoy, puedo apostar todo lo que tengo a que Argentina va a ser campeona”, apuntó en declaraciones recogidas por el diario Record. “¿Qué más puedo decir? Vamos a ver quién gana al final”, añadió.

Pepe consideró que Tello no repuso lo adecuado en la segunda parte, en la que, aseguró, Marruecos se dedicó a impedir que el Portugal de Cristiano Ronaldo desarrollara su juego.

¿Cómo va a dar ocho minutos cuando no jugamos nada? El único equipo que quería jugar fútbol era el nuestro, Portugal”, sostuvo. “Siento rabia, ni jugaron ni dejaron jugar en la segunda parte”.

“Estamos tristes, teníamos la calidad para poder ganar el campeonato mundial, pero lamentablemente no lo conseguimos”, apuntó.

