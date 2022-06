Busquets arremete contra los directivos del Barcelona por ‘echarle mano’ a su sueldo

El experimentado jugador del Barcelona Sergio Busquets afirmó este miércoles que le gustaría enterarse por su club y no “por la prensa” de la posible rebaja salarial que la entidad azulgrana tendría pensado aplicar a sus capitanes para reducir la masa salarial la próxima temporada y poder concretar incorporaciones en el mercado de fichajes.

“¿Rebaja o renovación? Ni una cosa ni la otra, ahora estoy centrado en la selección. He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas, pero no ha pasado ni una cosa ni otra, así que estoy tranquilo. Cuando acabe la temporada con estos partidos y vuelva de vacaciones no sé lo que me dirán”, indicó Busquets en la rueda de prensa previa al partido de España con Suiza de este jueves.

“Me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo. No nos han propuesto nada, no sabemos nada más allá de lo que se escucha por vosotros. A mí no me molesta nada, pero no es la mejor decisión hacerlo a través de otro lados”, incidió el volante que está camino a disputar su cuarto mundial con España.

“Lo mejor es un cara a cara. Siempre estoy dispuesto a ayudar y encontrar la solución y no solo a nivel económico, a cualquier tipo de problemas”, se refirió Busquets.

“Siempre he sido así y siempre lo he hecho así. He salido del fútbol base del Barça, he jugado siempre, he dado la cara siempre, he estado bien siempre. No soy ningún problema ni mucho menos”, sentenció.

Sergio Busquets disputando un balón contra el colombiano Rafael Santos Borré - Foto: AFP

Prácticamente al tiempo, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, estuvo hablando ante los socios de un par de ‘palancas’ financieras que permitirán sanear las cuentas del club para salir de la unidad de cuidados intensivos, como él mismo lo ha calificado. “Después de buscar soluciones reestructurando la deuda y ahorrando coste financiero, reduciendo la masa salarial deportiva y no deportiva, aumentando los ingresos y trabajando en la financiación del Espai Barça, empezamos a recuperar el Barça llevándolo a la UCI gracias a los cuidados intensivos que aplicamos”, dijo.

“Llevaremos al Barça a planta por acabar de curarlo y para que pueda salir pronto del hospital y pueda realizar una vida normal”, dijo Laporta, pidiendo el apoyo de los socios en esta nueva estrategia que pondrá a consideración el próximo 16 de junio.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, regresó a su cargo con la consigna de sacar adelante las finanzas del club. - Foto: AFP

Enfocado en la Selección

A pesar de la molestia sobre la forma en la que ha llegado a sus oídos la idea de una nueva rebaja salarial, Busquets manifestó que es tema aparte y se enfoca en la preparación para los próximos partidos de la Nations League, antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones.

“En los anteriores (Mundiales) teníamos quizá más calidad individual para decidir los partidos, pero éramos un equipo menos sólido y menos trabajado. Dependerá de cómo lleguemos al Mundial, de pequeños detalles, de los jugadores que puedan venir o que no y de cómo están las otras selecciones”, habló al respecto de sus sensaciones para Catar 2022.

Al ser uno de los más veteranos en el plantel de Luis Enrique, considera que “las experiencias del pasado me sirven para afrontar este Mundial. Me ha tocado un poco de todo. Ganar, irme a casa rápido y en la última, en los penaltis. Y pasó lo que pasó”, recordó.

Para Busquets la fortaleza estará en la juventud de jugadores como Pedri, Gavi, Ansu Fati, entre otros que potencian la trayectoria de jugadores con más recorrido.

“Cada Mundial es diferente, para el de ahora es un grupo bastante joven pero en este corto tiempo hemos tenido buenas experiencias como la Eurocopa o la Nations League, te da opciones de enfrentarte a rivales que serán favoritos para el Mundial y hemos sido muy buen equipo”, completó.

Con información de Europa Press.