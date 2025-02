Cambio de planes para el América vs. Santa Fe: ya no se juega en Palmira por insólita razón

¿Por qué el América vs. Santa Fe no se puede jugar en Palmira?

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía del Valle, habló con América en la Red y dijo: “Policialmente, hablo policialmente, no teníamos planeado , no estaba dentro de nuestro cronograma este partido. Nos enteramos ayer (jueves, 13 de febrero), a las 2:00 p. m., en la comisión local de fútbol, donde fuimos citados”.

“Hoy hay servicio para el partido Cali vs. Bucaramanga (viernes 14 de febrero, estadio Palmaseca) y dos servicios tan seguidos no los puedo prestar, no tengo la planeación porque son 48 horas antes, no lo teníamos previsto, y pese a esto no puedo ser irresponsable. Tengo unos protocolos, por parte de la Policía Nacional, en los cuales este partido lo voy a tener que atender con mínimo mil unidades”, agregó Cristancho.