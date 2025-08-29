Suscribirse

Deportes

Canal y hora para ver a Luis Díaz con Bayern Múnich en nuevo partido de Bundesliga

Luis Díaz fue la gran contratación del Bayern en este mercado de fichajes.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 7:36 p. m.
Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Este sábado 30 de agosto, Bayern Múnich verá acción por la segunda jornada de la Bundesliga. El equipo rojo tendrá que medir fuerzas, a domicilio, con F. C. Augsburgo.

Si Bayern Múnich termina ganando, que es una probabilidad grande, seguirá firme con puntaje perfecto en el torneo alemán y haciendo todo lo posible, desde temprano, para dar golpes sobre la mesa en la carrera por el título.

El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda sería titular en el equipo que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany. Los hinchas cafeteros esperan que el guajiro se reporte con gol.

Canal y hora para ver el partido

  • El partido arrancará a las 11:30 a. m., hora colombiana.
  • Se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney+.
Contexto: Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

Entre otras cosas del Bayern, Kompany dijo que lo que hace más atractiva a la Premier League por encima de los otros campeonatos europeos es el “dinero”.

Como es una pregunta sobre el campeonato inglés, voy a responder en inglés: ‘Money’”, declaró el técnico. “Recuerdo cuando ascendimos con el Burnley. De golpe, llegan los derechos televisivos, 100 millones de euros (unos 117 millones de dólares) ¡para un recién ascendido!”, declaró Kompany, que ascendió con ese modesto club a la Premier League en la temporada 2023/24.

Zurich, Switzerland - August 12: head coach Vincent Kompany of Bayern Muenchen looks on during the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Pasas de un presupuesto anual de 25 millones a 120 o 130 millones, el equivalente a un Top 8 de la Bundesliga. Con el Burnley podíamos competir con un Eintracht o un Wolfsburgo”, precisó.

Este mismo verano, la gran estrella del Bayer Leverkusen Florian Wirtz prefirió fichar por el Liverpool en lugar de ir al Bayern Múnich. Otros jugadores del Leverkusen, como el suizo Granit Shaka o el neerlandés Jéremie Frimpong ficharon por Sunderland y Liverpool, respectivamente.

El éxodo de talento del fútbol alemán al inglés podría seguir antes del cierre del mercato el próximo lunes, ya que medios de ambos países colocan al jugador del Stuttgart Nick Woltemade en el Newcastle y al neerlandés Xavi Simons en el Tottenham, que ya fichó también este verano al delantero Mathis Tel, procedente del Bayern.

Contexto: Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

Las sumas por estos traspasos son en algunos casos faraónicas: 135 millones de euros por Wirtz, 90 por Ekitiké, 85 por Sekso, entre 75 y 90 por Woltemade y unos 60 por Simons.

La Bundesliga se ha colocado como el segundo campeonato europeo con más ingresos por televisión (1.150 millones de euros por temporada), pero sigue muy lejos de lo que reciben los clubes ingleses: 4.000 millones anuales, de los cuales 2.000 son por los derechos en el extranjero.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jorge Emilio Rey, tras confirmar la muerte de Valeria Afanador: “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?"

2. Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

3. El origen de “Desde septiembre se siente que viene diciembre”; la famosa frase de Olímpica Stereo

4. Petro lanzó particular frase sobre su Gobierno: “Me parecen demasiados”

5. “El aliado izquierdista de Maduro”: así califica la prensa de EE. UU. a Petro, en medio de las tensiones de Trump con Venezuela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichAlemaniaBundesligaSelección ColombiaColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.