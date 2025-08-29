Canal y hora para ver a Luis Díaz con Bayern Múnich en nuevo partido de Bundesliga

Este sábado 30 de agosto, Bayern Múnich verá acción por la segunda jornada de la Bundesliga. El equipo rojo tendrá que medir fuerzas, a domicilio, con F. C. Augsburgo.

Si Bayern Múnich termina ganando, que es una probabilidad grande, seguirá firme con puntaje perfecto en el torneo alemán y haciendo todo lo posible, desde temprano, para dar golpes sobre la mesa en la carrera por el título.

El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda sería titular en el equipo que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany. Los hinchas cafeteros esperan que el guajiro se reporte con gol.

Canal y hora para ver el partido

El partido arrancará a las 11:30 a. m. , hora colombiana.

, hora colombiana. Se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney+.

Entre otras cosas del Bayern, Kompany dijo que lo que hace más atractiva a la Premier League por encima de los otros campeonatos europeos es el “dinero”.

“Como es una pregunta sobre el campeonato inglés, voy a responder en inglés: ‘Money’”, declaró el técnico. “Recuerdo cuando ascendimos con el Burnley. De golpe, llegan los derechos televisivos, 100 millones de euros (unos 117 millones de dólares) ¡para un recién ascendido!”, declaró Kompany, que ascendió con ese modesto club a la Premier League en la temporada 2023/24.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Pasas de un presupuesto anual de 25 millones a 120 o 130 millones, el equivalente a un Top 8 de la Bundesliga. Con el Burnley podíamos competir con un Eintracht o un Wolfsburgo”, precisó.

Este mismo verano, la gran estrella del Bayer Leverkusen Florian Wirtz prefirió fichar por el Liverpool en lugar de ir al Bayern Múnich. Otros jugadores del Leverkusen, como el suizo Granit Shaka o el neerlandés Jéremie Frimpong ficharon por Sunderland y Liverpool, respectivamente.

El éxodo de talento del fútbol alemán al inglés podría seguir antes del cierre del mercato el próximo lunes, ya que medios de ambos países colocan al jugador del Stuttgart Nick Woltemade en el Newcastle y al neerlandés Xavi Simons en el Tottenham, que ya fichó también este verano al delantero Mathis Tel, procedente del Bayern.

Las sumas por estos traspasos son en algunos casos faraónicas: 135 millones de euros por Wirtz, 90 por Ekitiké, 85 por Sekso, entre 75 y 90 por Woltemade y unos 60 por Simons.

La Bundesliga se ha colocado como el segundo campeonato europeo con más ingresos por televisión (1.150 millones de euros por temporada), pero sigue muy lejos de lo que reciben los clubes ingleses: 4.000 millones anuales, de los cuales 2.000 son por los derechos en el extranjero.