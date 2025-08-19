Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Once Caldas de Manizales visita este martes 19 de agosto a Huracán de Argentina.

La llave marcha 1 a 0 a favor del equipo colombiano, ya que este se impuso en el estadio Palogrande la semana anterior. Se enfrenta Once Caldas a una gran posibilidad de seguir avanzando de ronda en el torneo internacional.

El Blanco Blanco cruza fronteras en busca de la gloria completa.

Mañana, Once Caldas visita a Huracán en territorio argentino por el próximo partido. #MiVidaMiEquipp pic.twitter.com/5KMpTRCKyF — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 18, 2025

“El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega a este partido luego de perder 1-0 en el encuentro de ida y después de finalizar puntero del grupo C con 14 unidades, por delante del América de Cali, Corinthians y Racing de Montevideo. En el plano local, por su parte, derrotó al Bicho y llegó al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura con 9 puntos”, señala Diario Olé sobre el club gaucho.

No será una tarea fácil para Once Caldas mantener la diferencia para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero tampoco será un trabajo imposible de conseguir. Estas son las alineaciones probables de cada equipo:

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García; Mateo Zuleta, Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

🔥 Hoy se vive la pasión 🤍⚽ El Blanco Blanco busca un nuevo triunfo internacional. ¡Vamos juntos por la gloria completa!#ModoSudamericana #MiVidaMiEquipo pic.twitter.com/VX1XtUOlCl — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) August 19, 2025

Canal y hora para ver el juego

El duelo se podrá ver a través de DGo/DSports .

. Empezará a las 5:00 p.m., hora colombiana.

Más de la Copa: Fluminense se mide con América

El tricolor carioca obtuvo un triunfo clave 2-1 el martes pasado en Cali ante el América local, gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio, que clavó el balón en un ángulo, y al insólito autogol del defensa colombiano Yerson Candelo a los siete minutos de iniciado el encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

“Sufrimos una gran presión, pero supimos soportarla... Es un partido de 180 minutos y ganamos la primera parte”, dijo el DT del Flu, Renato Portaluppi. Si bien América descontó sobre el final, nada parece indicar que pueda dar vuelta la serie el martes ante un Flu que tras su soberbio Mundial de Clubes, donde fue el único no europeo en llegar a semifinales, se convirtió en el candidato a ganar la Sudamericana.

🎶 Como siempre te seguiré, como siempre te alentaré 👹



📋 Los convocados por el profesor Gabriel Raimondi para enfrentar mañana a Fluminense en el Maracaná. ⚽ pic.twitter.com/j9hxQQ4uYc — América de Cali (@AmericadeCali) August 19, 2025

“Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar en Brasil... Por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0”, dijo esperanzado el DT de los Diablos Rojos, Diego Raimondi.

Pero el Flu tendrá todo a su favor en el Maracaná, ante un equipo caleño que deberá abandonar la postura ultradefensiva que la ha dado frutos de visitante e ir al frente en busca de la hazaña, desprotegiéndose en defensa.