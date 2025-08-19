Suscribirse

Canal y hora para ver Huracán vs. Once Caldas por la vuelta de octavos de final de Sudamericana

El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera ilusiona a sus hinchas con la clasificación.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025, 4:53 p. m.
Once Caldas vs. Huracán, este martes 12 de agosto.
Once Caldas vs. Huracán por Sudamericana. | Foto: AFP

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Once Caldas de Manizales visita este martes 19 de agosto a Huracán de Argentina.

La llave marcha 1 a 0 a favor del equipo colombiano, ya que este se impuso en el estadio Palogrande la semana anterior. Se enfrenta Once Caldas a una gran posibilidad de seguir avanzando de ronda en el torneo internacional.

“El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka llega a este partido luego de perder 1-0 en el encuentro de ida y después de finalizar puntero del grupo C con 14 unidades, por delante del América de Cali, Corinthians y Racing de Montevideo. En el plano local, por su parte, derrotó al Bicho y llegó al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura con 9 puntos”, señala Diario Olé sobre el club gaucho.

No será una tarea fácil para Once Caldas mantener la diferencia para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero tampoco será un trabajo imposible de conseguir. Estas son las alineaciones probables de cada equipo:

Contexto: Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García; Mateo Zuleta, Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

Canal y hora para ver el juego

  • El duelo se podrá ver a través de DGo/DSports.
  • Empezará a las 5:00 p.m., hora colombiana.

Más de la Copa: Fluminense se mide con América

El tricolor carioca obtuvo un triunfo clave 2-1 el martes pasado en Cali ante el América local, gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio, que clavó el balón en un ángulo, y al insólito autogol del defensa colombiano Yerson Candelo a los siete minutos de iniciado el encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

“Sufrimos una gran presión, pero supimos soportarla... Es un partido de 180 minutos y ganamos la primera parte”, dijo el DT del Flu, Renato Portaluppi. Si bien América descontó sobre el final, nada parece indicar que pueda dar vuelta la serie el martes ante un Flu que tras su soberbio Mundial de Clubes, donde fue el único no europeo en llegar a semifinales, se convirtió en el candidato a ganar la Sudamericana.

Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar en Brasil... Por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0”, dijo esperanzado el DT de los Diablos Rojos, Diego Raimondi.

Pero el Flu tendrá todo a su favor en el Maracaná, ante un equipo caleño que deberá abandonar la postura ultradefensiva que la ha dado frutos de visitante e ir al frente en busca de la hazaña, desprotegiéndose en defensa.

*Con información de AFP.

