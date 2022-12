“Canelo va por ti”: en México buscan reprender a Piqué por burlarse de su selección en Qatar 2022

España y México hicieron parte del Mundial que terminó este fin de semana reciente con la consagración de Argentina, sin embargo, ambos equipos estuvieron bastante lejos de la buena presentación de la albiceleste, luego de haberse quedado en el camino de manera temprana. Con respecto a los ‘manitos’, era de esperarse, ya que no llevaban figuras rutilantes y un proceso convencedor, pero, en cambio, para los europeos caer ante la sorpresiva Marruecos sí fue uno de los mazazos más duros a lo largo de la competición.

En la nómina del conjunto español no estuvo Gerard Piqué, ya retirado de la actividad profesional, sin embargo, esto no impidió que en otro espacios pudiera hacer comentarios sobre los conjuntos que sí jugaron y dejara, como casi siempre lo hace, molestia sobre algún sector. La situación en especial se presentó el pasado 15 de diciembre en medio de una transmisión de Twitch junto a otros streamers del mundo, mientras hablaban de diversos temas cuestionó el papel del equipo centroamericano en Qatar 2022.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el ‘buen rendimiento’ de la selección mexicana en el Mundial”, dijo la expareja de Shakira.

Tras esto, varios personas pasaron por alto el comentario final, pero con el pasar de los días el clip se fue haciendo viral y llegó a mexicanos que se sintieron dolidos por lo dicho por el exjugador, lo que hizo de inmediato que buscaran meterle terror con el boxeador Canelo Álvarez. “Etiqueten al Canelo”, “Ay Piqué, Canelo va por ti”, “Canelo escucha esto! Otro más a la lista”, “que el Canelo no vea este clip”, “Que el Canelo ahora sí haga lo suyo jajaja”, “Llamen al Canelo por favor”, fueron algunas de las menciones que hicieron para que el especialista en puños se encargara de la ofensa.

¿Qué hizo Piqué durante el Mundial?

Aunque para muchos aficionados el deportista debió terminar su carrera jugando su último Mundial en Qatar, la decisión del español fue otra y se despidió con un último juego el pasado 5 de noviembre contra el equipo Almería.

Cabe recordar que fue en el Mundial de Sudáfrica donde Gerard Piqué y Shakira se conocieron y empezaron su relación, la cual duró 12 años y de cuyo amor nacieron dos hijos, Milan y Sasha, quienes tras el anuncio de la ruptura de sus padres vivirán en Miami con su madre.

Con la noticia sobre su retiro del deporte y la separación de la colombiana, algunas cosas en la vida del español han cambiado; por ejemplo, a lo que se dedica ahora para mantener su estilo de vida y también su relación amorosa, pues ya oficializó su romance con la joven de 23 años, Clara Chía.

En este momento,una de las prioridades del exjugador es estar al tanto de lo que sucede en la Copa Davis, ya que este torneo es propiedad de una de sus empresas sobre la cual estará al frente por los próximos 20 años.

Es importante resaltar que la selección de España estuvo disputando el Mundial de Qatar 2022 y en esta ocasión Piqué no estuvo como jugador, pero sí como espectador haciendo barra para que su equipo pudiera ganar la Copa. Para muchos de los seguidores del exjugador, este combinado no tendrá los mismos resultados sin él y la muestra fehaciente, fue su caída en octavos de final.

Es de destacar que Gerard Piqué tiene varios negocios que lo mantienen muy entretenido y entre esos está el cargo de ser presidente de un equipo de segunda división el fútbol español.