Caos en el final de Paraguay vs. Chile: video de la brutal patada que desató pelea en la cancha

El partido de Paraguay y Chile acabó en pelea sobre los minutos finales en el estadio Defensores del Chaco en Asunción. Eso no impidió que el conjunto guaraní saliera victorioso y se montara en la parte alta de la tabla de posiciones.

"Recién vi el video y creo que fue con mala intención, porque en ningún momento buscó la pelota. Por un momento me asusté, pero con los doctores hicimos movimientos y no fue nada grave, por suerte. Quiero dejarlo ahí para estar con la familia y celebrar la victoria“, dijo el futbolista afectado en diálogo con AS Chile.