“Caradura”: una vez más, Iván Mejía arremete contra Juan Carlos Osorio

La relación entre Juan Carlos Osorio, director técnico del América de Cali y Tulio Gómez, máximo accionista del equipo escarlata, está rota. Después de la derrota con Junior de Barranquilla, el exseleccionador de México no ocultó su frustración por los malos resultados y estar fuera de los ocho. Los americanos están en el puesto 15. “Estoy preocupado, pero seguiremos trabajando con el grupo, esto es lo que hay”, dijo el santarrosano.

Las declaraciones pospartido no se tomaron de la mejor manera en la dirigencia. “A mí me cayó muy mal. Hay equipos como Once Caldas que tienen menos, o Jaguares, y están mejor en la tabla que América”, dijo Tulio Gómez.

Juan Carlos Osorio, por su parte, no está para nada satisfecho por el hecho de no tener en la fecha 9 un lateral izquierdo. Brayan Vera no logró concretarse y faltan zonas por reforzar. Sin embargo, para su máximo directivo, la nómina del América está en el top 5 de las más competitivas.

“La nómina de América de Cali no es la número 1, pero está entre las 4 o 5 mejores; por encima están Junior, Nacional y Tolima. Algunas personas nunca han reconocido cuando tuvimos a jugadores como Vergara, algunos valoran el pasado, más no el presente”, le dijo a Zona Libre de Humo, programa caleño en el que reconoció que, además del lateral izquierdo, buscan a un extremo derecho y un defensa central.

Para Gómez, Osorio no es el mejor entrenador como muchos lo consideran en nuestro país. “El entrenador es el que entrena el equipo. Osorio es el mejor entrenador, cómo director técnico, creo que hay mejores sin decir que Osorio es malo.”, dijo vehemente.

El argumento que presenta Tulio Gómez para decir que no cuenta con el mejor director técnico es que no sabe gestionar las nóminas. “Si usted para la guerra tiene misiles y se va con caucheras... Uno para la guerra se va con todo. Con todo el cargamento”, comentó.

Además, dejó claro que los refuerzos del equipo fueron responsabilidad del Comité Deportivo.

Esa respuesta del máximo accionista de los diablos rojos fue citada por Iván Mejía en su Twitter y arremetió contra el tricampeón con Atlético Nacional.

“Osorio, ¿no entendés? Caradura”, escribió el periodista deportivo.

No es la primera vez que Iván Mejía arremete contra Juan Carlos Osorio. Cuando el técnico anunció querer trabajar gratis en la Selección Colombia o el Ministerio del Deporte, Iván Mejía escribió. “Por favor, no le den más trago a este señor” y “Ofreciéndose, que mal colega, que mala persona es este Osorio. Desleal”, se leyó en su Twitter oficial.

Al respecto de su ofrecimiento, Tulio Gómez opinó: “Debería pensar en América. Osorio sabrá a quién le cobra y a quién no”.

Otro de los temas de debate que se planteó en redes sociales es el pago del entrenador. Tulio Gómez dejó claro quién paga el sueldo del timonel. “Osorio es empleado del América, el escarlata le paga y va hasta que renuncie o América lo quiera. Le paga el 100 % del salario a él y todos en la institución. No creo que Juan Cruz Real o el técnico de Nacional gane más que el del América”, dijo en ese mismo medio.

Lo cierto es que los jugadores parecen estar en medio de todas las declaraciones de lado y lado. Se vislumbra que no terminará bien la historia entre Osorio y América de Cali. Por eso, desde ya se busca un nuevo técnico, concluyó Tulio Gómez con los periodistas vallecaucanos.

“Hay que pensar en técnico para el otro semestre”, dejando entrever que no contará más con los servicios del seleccionador mundialista. “El profe Osorio les dijo a las barras y a un periodista que si no era campeón se iba”, agregó.