Carlo Ancelotti en problemas: la Fiscalía pide cárcel para el DT del Real Madrid, ¿por qué?

Al parecer, el entrenador consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y no lo que obtuvo por derechos de imagen.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y sus jugadores aplauden a los aficionados al final del partido de fútbol del grupo C de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el FC Union Berlin en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, el miércoles 20 de septiembre de 2023. (Foto AP/Manu Fernández) | Foto: AP

Lo más grave que asegura el ente legal, es que Ancelotti buscó eludir la tributación por los rendimientos de sus derechos de imagen no solo con el Real Madrid, también con otras marcas, y que acudió a un “complejo” y “confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.

Esta acusación de Hacienda no es nueva porque el presunto fraude del técnico italiano ya se había registrado en en 2020 por los ejercicios de 2014 y 2015. Sin embargo, el diario AS confirmó que el técnico pagó la cantidad que se le reclamaba por el año 2014, “pero no estaba de acuerdo con lo que se le pedía por el 2015 al entender que al haber residido más tiempo en el Reino Unido que en España”. Una la jueza a cargo del caso desestimó la denuncia.