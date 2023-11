Carlos Antonio Vélez cobró caída de América y le dio palo a Lucas González: “es aterrador”

El golazo de Edwin Cardona en el primer tiempo parecía abrir la senda del triunfo para los dirigidos por Lucas González, que en el segundo tiempo se desconectaron del partido a raíz de las lesiones de John García, Luis Paz y Darwin Quintero, sumado a la ausencia sensible de Juan Camilo Portilla.

Millonarios se creció aupado por su hinchada y logró remontar con el doblete de Leonardo Castro, suficiente para sentenciar el 2-1 en el marcador. Para rematar, el elenco vallecaucano perdió por expulsión a Edwin Cardona y no lo podrá usar el próximo partido, cuando visiten a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Carlos Antonio Vélez lo cuestiona

“Nunca admite que su equipo no es competitivo porque él no trabaja la defensa y que depende mucho, y en eso tiene razón, de los jugadores. Claro que depende porque cuando les dan la pelota para que vayan a atacar ellos son felices haciendo eso y lo hacen bien. Cuando no lo pueden hacer bien porque el adversario los neutraliza, pues obviamente queda absolutamente inhabilitado el equipo, que solamente vive de la fase ofensiva”, completó.