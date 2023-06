Carlos Antonio Vélez dio ‘garrote’ a colegas que cayeron en falsa convocatoria de la Selección Colombia

Desde hace varios días los aficionados a la Selección Colombia se encontraban expectantes por la salida de la convocatoria para los juegos amistosos ante Irak (16 de junio) y Alemania (20 de junio). Por fortuna, este lunes terminó destapándose la lista oficial que fue decidida por el entrenador Néstor Lorenzo.

La imagen que rondó en horas de la mañana, difundida en principio por las cuentas oficiales de la Tricolor, hizo que se mermara la trascendencia del viral suceso que se dio el viernes pasado, cuando varios comunicadores cayeron en una falsa convocatoria donde había nombres que en definitiva no estuvieron, además de un “James Rodríguez, desempleado” que causó gracia.

Lastimosamente, al ser un fake hizo que varias personas reaccionaran de manera equivocada. Entre las reacciones que más generaron sorpresa y risa estuvo la del periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, además de la hecha por Javier Fernández y Luis Arturo Henao.

A través de redes sociales se hizo viral una falsa convocatoria de la Tricolor. - Foto: Foto: FCF, captura de pantalla: @PPelotaFPC y @hugol1120

En cuanto al primer comunicador, este hacía programa radial a la hora que hizo pública la lista junto a Antonio Casale y Nicolás Samper; allí, en medio de una conversación, decidió interrumpirlos para decir que tenía la primicia de los citados por la Selección Colombia. Lastimosamente, su relató causó gracia cuando en medio de la lectura dijo: “James Rodríguez, desempleado”.

Vélez, al decir esto, fue frenado por sus compañeros de mesa, quienes prestaban atención atentamente y se percataron de que había un error. Indignado por lo que le había sucedido, el periodista dijo: “ah, ¿es falso?, ¿entonces para qué me envían esto?”. Casale y Samper, para calmar los ánimos, dijeron: “tranqui, tranqui”.

Vélez les dio ‘garrote’

De todas las reacciones a esta fake news la que menos se esperaba era la de Carlos Antonio Vélez; sin embargo, a este también le llegó dicha imagen y fue el motivo perfecto para hacerle un durísimo reclamo varios de sus colegas.

Aunque Falcao y James no estuvieron en la lista definitiva, Vélez no dejó de criticar a Néstor Lorenzo. - Foto: Captura Win Sports // Getty Images

“Cualquier guasón, de esos que aparecen en redes sociales, sacó una convocatoria. ‘Pucha’, cayeron redonditos. No es difícil caer en una trampa de esas, cualquiera puede caer, pero esto les tiene que servir de lección a los periodistas serios y profesionales. No pueden estar copiando”, dijo.

Junto a esto, se refirió a la dificultad de la labor que deben implicar hacer bien la labor: “Para algunos resulta muy fácil hacer periodismo. Van, se maquillan, se ponen una corbata o hasta sin ella, van y se sientan en alguna silla a hablar bobadas en los programas de televisión de la tarde o noche. A pontificar o a joder a los demás. Eso es muy fácil. Hacer periodismo así es facilísimo”.

Por otra parte, y haciendo uso de su experiencia, refirió cuáles eran las razones para que se diera lugar a semejantes errores: “Nos llenamos de periodistas de Google, Twitter, Instagram, TikTok y todas esas redes sociales. Todo lo que ven por ahí lo consideran cierto, real y no lo verifican. Por eso caen. Eso pasa por no verificar”.

“Me llamaron dos amigos periodistas, de los que no voy a dar el nombre, a decirme que si había visto que llamaron a James (Rodríguez). Me mandaron ese esperpento y cuando vi que decía ‘James Rodríguez, desempleado’, dije, no: esto no es verdad. Les dije a mis dos amigos que bajaran eso que no es verdad”, sumó a su crítica.

Carlos Antonio Vélez criticó la manera de ejercer la profesión de algunos de sus colegas. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Para cerrar, fue tajante a decirles a varios que deberían construir con quién constatar la información, de lo contrario eran malos en su tarea: “Es muy fácil verificar eso. Hablen con sus fuentes, pero si no las tienen, lo lamento. Me parece que no son periodistas ni son buenos y si son periodistas, no son buenos”.