Carlos Antonio Vélez les cantó la verdad a quienes ‘alaban’ a Bolillo Gómez por el rendimiento de Junior: “Les taparon la boca”

Carlos Antonio Vélez criticó a quienes hoy alaban a Hernán Darío Bolillo Gómez por su rendimiento con Junior de Barranquilla, cuando apenas semanas atrás dudaban de que pudiera enderezar el camino del equipo. El entrenador asumió la batuta del conjunto tiburón cuando marchaba penúltimo en la Liga BetPlay, pero hoy, nueve partidos después, lo tiene séptimo en el campeonato.

Según el comentarista deportivo, a quienes les dolió el exitoso paso de Bolillo como DT de la Selección Colombia, fueron los mismos que lamentaron su llegada al Junior, sin contar con que su equipo derrotara a pesos pesados del rentado local, como Millonarios y Atlético Nacional, y esté parcialmente clasificado a la fase final de la Liga. Su opinión la dejó sentada en su columna radial Palabras mayores, emitida por Antena 2.

“A raíz de la llegada de Hernán Darío Gómez a Junior, su nombre dividió como siempre. Los enemigos sembrados por su paso exitoso por la selección nacional reaccionaron con la bilis de siempre y otros evaluamos si su fútbol estaba o no actualizado. Gana varios partidos y saltan esos enemigos de siempre, pero saltan distinto porque los resultados les taparon la boca. Saltan camuflados. Que hipocresía”, expuso Vélez.

El 'Bolillo' Gómez sonríe tras el buen momento del Junior de Barranquilla. - Foto: Dimayor

Aunque no hizo referencia a quiénes se refería, al parecer se trata de algunos colegas, que a su juicio han odiado al DT desde siempre, pero hoy se hacen los de la ‘vista gorda’.

“Se cambiaron de bando. Odiaron toda la vida a Bolillo, al que calificaron de muchos objetivos negativos, pero a raíz de su llegada al Junior y la levantada del equipo a través de buenos resultados, se esconden en la trinchera y ponen a mirar a la gente para otra parte”, agregó.

Carlos Antonio Vélez incluso hizo referencia al pasaje más reciente de Bolillo como timonel de la Selección Colombia, en 2011, cuando renunció tras ser señalado de pegarle a una mujer en una discoteca de Bogotá.

Junior venció a Millonarios en su más reciente partido por Liga BetPlay y entró de lleno a la pelea por clasificar a cuadrangulares. - Foto: DIMAYOR

“Bolillo perdió la selección en 2011 por una supuesta agresión nunca demostrada, sin víctima ni acción penal, traicionado por un perseguido por la justicia como Luis Bedoya, que lo forzó a declararse culpable para evitar un escándalo”, expuso.

Carlos Antonio Vélez le había hecho un desplante al ‘Bolillo’

Poco más de un mes atrás, Carlos Antonio Vélez le hizo un desplante al Bolillo Gómez. Aunque el DT de Junior estuvo en entrevista con el programa Planeta fútbol, que suele presidir Carlos Antonio Vélez, el periodista deportivo se negó a participar. La razón: declaraciones del Bolillo argumentando que lo que algunos llaman fútbol moderno no es más que el mismo de siempre, pero adornándolo con nuevos términos.

Tal planteamiento atenta contra quienes sí han estudiado el cambio de paradigmas en el balompié, según Vélez, siguiendo a directores técnicos como Pep Guardiola y José Mourinho. De hecho, él se incluyó entre los estudiosos del fútbol.

Carlos Antonio Vélez le hizo desaire al 'Bolillo' por declaraciones sobre el 'fútbol moderno'. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Ustedes saben que yo no me voy por las ramas y me gusta agarrar el toro por los cuernos. Esta mañana no quise, deliberadamente, participar en la entrevista que hicieron mis compañeros con el profesor Hernán Darío Gómez. Las razones: estamos en las antípodas y la verdad, no quiero ofenderlo, lo aprecio y lo respeto, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para enfrentar los retos de la modernidad, porque el mundo cambió”, argumentó minutos después del desplante, a través de su columna radial Palabras mayores.

“Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar y de terminología, no solo es peyorativo e injusto, sino que demuestra unas limitaciones de conocimiento serias. No aceptar la realidad es de mentes retrógradas y anquilosadas. Hay metodologías de entrenamiento nuevas. Hay teorías de juego varias y maneras de jugar diversas”, agregó.