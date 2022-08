Carlos Antonio Vélez mete mano a la convocatoria de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

El nuevo proceso de la Selección Colombia pone en vilo al país, que anhela con Néstor Lorenzo hacer lo que se hizo en su momento con José Pékerman, siendo la clasificación al Mundial de 2026 la obsesión más grande.

Entre las personalidades colombianas que hacen presión para que esto se haga realidad está Carlos Antonio Vélez, quien ha dado su concepto sobre cómo cree que debe ser la primera citación del argentino a los jugadores colombianos, puntualizando en nombres que, a su parecer, sí o sí deben estar.

“Estamos ad portas de la primera convocatoria de Selección absoluta y la pregunta es... ¿el señor Lorenzo para enfrentar a Guatemala y México, de entradita renunciará a los clásicos, tendrá la valentía de empezar de una vez a renovar, tendrá respeto por los jugadores que están jugando por encima de aquellos que tienen más nombre, más parafernalia, más arrastre pero que no tocan una pelota hace más de cinco meses?”, cuestionó.

Sobre el ‘10′ de la Tricolor, dijo: “¿Tendrá la valentía de no llamar a James Rodríguez?, en este momento no es una persona calificada para competir, simplemente porque no está jugando”.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

A su vez, metió presión al proceso de cara al Mundial de 2026: “Las próximas clasificatorias que empezarán en marzo van a tener siete cupos habilitados, si no somos capaces de clasificar entre los siete primeros del continente, apague y vámonos, nos tendríamos que dedicar a otra cosa”.

“Es la oportunidad para empezar lo que debimos empezar hace más de cuatro años, renovar la sangre del equipo, tenemos con qué hacerlo pero para eso se necesita voluntad política”, aseveró.

“He averiguado que el señor Lorenzo que ha estado muy activo en los estadios colombianos, espero que no sea ‘contentillo’, que no sea ir a mirar para que lo vean con Luis Amaranto Perea viendo a uno y otro, espero que no sea eso... espero que del fútbol colombiano salgan jugadores convocados porque hay posibilidades obvias”, complementó.

“Él (Néstor Lorenzo) se va a ir además a Europa, cuentan en la Federación que en los próximos días partirá rumbo al Viejo Continente para juntarse allí con todos, la gran mayoría están allí, los nuevos y los viejos”.

Con un pedido categórico, dijo: “Ya es hora de aceptar y que por ende el técnico se llene de valor, porque estoy seguro que les da es miedo enfrentarse a una corriente popular, de pronto no muy masiva, que le pueda exigir la presencia de estos hombres del pasado. Hay que respetar su trayectoria, si están jugando y rindiendo, perfecto, bienvenidos, pero si no son importantes, si ni siquiera juegan, ¿de qué estamos hablando?”.

“Hay que darle la cara a la renovación, respetemos cualquiera sea la edad al jugador que esté actuando. Si es un veterano y está jugando, perfecto; si no, hasta luego, por mucho nombre y respaldo que tenga”, complementó. “Que se abra la puerta para jugadores que den un nuevo aire, frescura”, afirmó.

Fue tan claro que le señaló a Lorenzo los nombres que, en lista, deberían estar y apartó a los que para él son un “fracaso”: “Ruiz, Arias, Chicho Arango, Suárez, Luis Díaz, Cuesta, Lucumí, Valoyes, Sinisterra y Asprilla, claro que tenemos con qué... entonces a ver, ¿hay que pensar mucho para darles salida a algunos jugadores como Muriel, que fracasó estruendosamente en la Selección, o un Borja que es pan de hoy y hambre de mañana?”.

“No sé si Zapata alcance, Falcao lesionado, Mina igual, James no juega, ¿cuál es el miedo?”, agregó.

Finalizó: “El que no esté, no puede venir. Que vaya y hable con los de Europa, pero cuando llegue la convocatoria tendrá que echarle mano a la realidad y nosotros aceptarla”.