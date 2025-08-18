Carlos Antonio Vélez se despachó contra Millonarios por su fatal arranque de torneo

Millonarios vive un momento deportivo muy complicado, el rendimiento y los resultados que ha obtenido en este arranque de torneo son pésimos. En el inicio del torneo clausura de la Liga BetPlay, el embajador acumula cinco partidos sin ganar con cuatro derrotas y un empate, esto lo deja en el fondo de la tabla de posiciones con tan solo un punto de 15 posibles.

Tras la caída en el Manuel Murillo Toro 3-1, Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo del país, analizó el triste presente de Millonarios, dejando una féroz crítica a la nómina que aspira a levantar cabeza en los siguientes juegos para seguir con chances de clasificar a los cuadrangulares finales.

Millonarios vs Tolima por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

En cuanto a lo jugadores que llegaron a mitad de año para reforzar la nómina del equipo, el comunicador aseguró que “el tema de los refuerzos es bastante flojo, y aunque destacó al arquero Guillermo De Amores, advirtió que su presentación ante el Piajo por la séptima jornada de la liga fue pobre.

En su habitual programa de análisis Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez afirmpo que “no es una nómina competitiva”, pero que no es excusa para jugar tan mal como lo han hecho en sus primeros cinco partidos.

Luego de hablar de la nómina, el analista deportivo se centró en el joven entrenador David González, quien podría tener los días contados en la institución si no genera cambios inmediatos y comienza a ganar partidos.

“Lo que más me llama la atención es la seguridad con la que habla el entrenador”. En medio de su análisis, Vélez volvió a resaltar que “Millonarios no tiene nómina, pero puede jugar mejor”.

David González, técnico de Millonarios, afronta más lesiones en el club. | Foto: Colprensa

El embajador tendrá la dura tarea de comenzar a revetir este pésimo arranque de temporada. David González está más que necesitado de conseguir una victoria en su siguiente partido, triunfo que serviría para comenzar a calmar la tormenta que se vive por los lados de la institución azul.