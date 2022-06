Catar 2022: ¿hubo “juego sucio” del arquero australiano durante los penales contra Perú?

Este lunes 13 de junio se disputó el repechaje por un cupo a la Copa del Mundo de Catar 2022 entre las selecciones de Perú y Australia. En un partido sin muchas emociones en las áreas, hubo que definir la clasificación desde el punto penal. Ahí los australianos fueron más efectivos y eliminaron a la selección sudamericana del sueño de su segundo mundial consecutivo.

Y aunque el arquero de Australia, Andrew Redmayne, se robó el show por atajar el penalti definitivo que clasificó a su país a Catar 2022, luego de algunos particulares movimientos en cada cobro penal; pero hubo otra acción que pasó desapercibida en el momento de los penaltis, la cual tiene indignados a los periodistas peruanos y a muchos de los hinchas en ese país.

El arquero peruano Pedro Gallese tenía preparado un botella donde había anotado cómo cobrarían los jugadores australianos, una táctica que, aunque no es muy común, se ha usado varias veces, como en el mundial de 2006 cuando Alemania eliminó a Argentina desde los 12 pasos, luego de que el arquero alemán Jens Lehmann sacara un papel con sus apuntes para ayudarse y atajar los penaltis de los futbolistas argentinos.

Sin embargo, el arquero peruano no pudo usar esta “ventaja”, ya que, de manera muy astuta, el arquero de la selección de Australia “desapareció” la botella donde el peruano había anotado el lugar al que cobrarían sus rivales, mientras Gallese se preparaba para atajar uno de los lanzamientos del equipo australiano. Por lo que el portero de Perú tuvo que intentar tapar sin la ayuda que tenía preparada.

Exactamente ocurrió en el tercer disparo del equipo australiano, Redmayne se dio cuenta que Gallese tenía una botella con el lugar al que cobrarían los jugadores de Australia y, en ese momento, mientras se cobraba el penalti, el arquero australiano agarró la botella y la tiró atrás de las vallas publicitarias, lejos del alcance y de la vista del portero de la selección sudamericana.

El hecho fue criticado por la prensa peruana, que calificó al arquero de Australia de “jugar sucio” y reprocharon su acción en el momento del lanzamiento de los penaltis. Lo cierto es que no hizo nada indebido, incluso muchos otros han calificado de “trampa” el hecho que un arquero intente tapar los penaltis con “ayudas extras”, lo cual en sí mismo tampoco es un acto ilegal, ya que finalmente todo se decide siempre en la habilidad del cobrador y del arquero en el momento definitivo del lanzamiento desde los 12 pasos.

Repechaje Catar 2022: Ricardo Gareca habló tras la decepción de Perú rumbo al Mundial

En Catar, donde en pocos meses se realizará la Copa del Mundo 2022, inició y terminó el sueño mundialista de los peruanos, luego de quedar ad portas de clasificarse para su segunda cita orbital de manera consecutiva, de la mano del argentino Ricardo Gareca que ha llevado un exitoso proceso con el equipo sudamericano.

Al término del juego, Gareca compareció ante los medios de comunicación y dio sus primeras impresiones sobre la eliminación: “Entregaron todo, fue un partido parejo, difícil, de marcador cerrado, lástima quedamos eliminados en los penales”.

Junto a la primera declaración, mostró su tristeza por no haber logrado el objetivo de brindarle una alegría más a los aficionados peruanos que viajaron hasta la sede del partido y los que se quedaron en el país: “Queríamos ganarlo durante el partido, pero no se pudo. Vino una multitud, no le pudimos dar esa alegría y eso nos duele”.

Finalmente, fue consultado sobre el proceso que ya lleva siete años a su cargo, en una segunda etapa: “No es momento para hablar de ese tema. Una vez llegue a Lima veré qué hacer”.