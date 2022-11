Chapu Martínez, influenciador argentino en Qatar 2022, recibió amenazas de muerte hacia su familia

Tras la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022, el influenciador argentino conocido como Chapu Martínez, recibió amenazas de muerte que iban dirigidas a su familia. La información fue revelada por algunos de sus colegas, quienes le enviaron apoyo y condenaron las palabras de aquellos que buscan asustarlo.

“Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato, pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, más sabiendo que puede terminar muy mal todo esto”, denunció Momo, otro influenciador de ese país.

Martínez salió horas después en su perfil oficial de Instagram llorando y muy afectado por lo que está pasando su familia en Argentina. Allí cuenta con más de un millón de seguidores. “No voy a hablar hasta mañana, porque no puedo, pero si quiero agradecerles a todos los que han compartido su apoyo y dándome una mano, estoy sobrepasadísimo, todo el día no pude porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada y muy lejos”, dijo entre lágrimas el Chapu.

Las amenazas no tienen argumento alguno y al parecer solo las hicieron debido a que el influenciador se encuentra en territorio catarí y lo acusan de ser culpable de la derrota ante los árabes por su presencia en la cita orbital.

La derrota ante Arabia Saudita hizo que hasta la prensa de ese país reaccionara de manera cruel contra los albicelestes y favoritos al título. “Un golpe Mundial”, así tituló el Diario Olé la derrota de Argentina, además, dijo lo siguiente: “Golpazo. Así de frente contra la pared. De esos que te van a dejar la marca un tiempo largo. Porque el resultado, de verdad, ya casi es lo de menos. La falta de reacción, la ausencia de juego asociado, la inexistencia de presión, la poca solidez defensiva son todos ejes que no se posaban sobre este equipo. Argentina perdió mucho más que un partido contra Arabia Saudita. Se olvidó en el vestuario sus propios principios futboleros y arrancó el Mundial de la peor manera”.

Por su parte, el Clarín tituló que, “La Selección de Messi y una mañana de Mundial torcida para los argentinos, en la que salió todo mal”, y expresó: “Estaba todo listo, el mate armado y las facturas compradas bien tempranito. Que éramos candidatos, que había que golear en el debut para clasificar primeros. Que Messi merece la Copa. Que los chicos no vayan al cole, o que vayan después con la camiseta puesta. Que en la semi podía tocar Brasil. Que la final era Inglaterra. Todos arriba de la Scaloneta, incluso los que antes la destrozaban. Pero nadie tuvo en cuenta a Arabia Saudita.”

Asimismo, TyC Sports tituló: “Argentina sufrió un golpazo y se complicó”, y señaló que: “La Selección Argentina perdió 2-1 ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial de Qatar 2022, por la primera fecha del Grupo C que comparten con México y Polonia. El encuentro, llevado a cabo en el estadio Lusail, arrancó con un gol de penal de Lionel Messi. Sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari le dieron el triunfo a los saudíes. Mal arranque argentino en la Copa del Mundo de la Fifa.”