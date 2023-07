Clásica de San Sebastián: estos son los seis colombianos que buscarán la gloria desde este sábado

El ciclista belga es el segundo clasificado en la general del WorldTour, sin embargo no podrá llegar a la primer posición del ranking mundial, dado que Tadej Pogacar la ocupa con al menos 2 mil puntos de diferencia y el ganador en San Sebastián acumula 400.

Rigoberto Urán y su negocio

“Y después dicen que uno es el negociante, la afición vasca me quiere enredar... Este man me cogió en carretera”, afirmó mientras intercambiaba camisetas con un competidor vasco, “la camiseta fea de este man me la cambió por la del líder en el Tour de Francia”, añadió con un tono jocoso mientras se grababa un video con el ciclista.