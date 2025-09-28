Suscribirse

Colombia Sub-20 vs. Arabia Saudita: hora y canal para ver el debut en el Mundial

Este lunes el cuadro patrio estará jugando la fecha 1 de la cita orbital. Su grupo se completará con juegos ante Noruega y Nigeria.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de septiembre de 2025, 5:49 p. m.
Colombia vs. Arabia Saudita por la fecha 1 del Mundial Sub-20 de Chile 2025.
Colombia vs. Arabia Saudita por la fecha 1 del Mundial Sub-20 de Chile 2025. | Foto: FCF y Getty Images

Es la hora para que la Selección Colombia Sub-20 tenga su ansiado debut en el Mundial de Chile 2025.

Este lunes el cuadro patrio estará jugando la fecha 1 de la cita orbital, donde enfrentará a su similar de Arabia Saudita.

Delegación de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Mundial de Chile 2025
Delegación de la Selección Colombia Sub-20 que disputará el Mundial de Chile 2025 | Foto: Tomada de la cuenta de X de la @FCFSeleccionCol

Será un duelo que se lleve a cabo en la tarde noche del 29 de septiembre, con la transmisión de los canales principales del país.

Hora y canal para ver en vivo

Copa Mundo de Chile

29 de septiembre

Fecha 1 - fase de grupos

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Caracol Televisión, RCN Televisión

Estadio: Fiscal de Talca

En cabeza del entrenador César Torres, el cuadro cafetero irá por la clasificación en un grupo donde también deberá medirse a Noruega (2 de octubre) y Nigeria (5 de octubre).

César Torres (centro) técnico de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano de Venezuela.
César Torres (centro) es el director técnico de la Selección Colombia Sub-20. | Foto: Conmebol

“Son muy, muy competitivos los tres. Yo digo que el fútbol a este nivel está muy emparejado, cada uno con características distintas”, apuntó el DT.

Centrado en lo que será el puntapié inicial de su participación, resaltó las virtudes de los de Oriente Medio.

“Arabia Saudí, un equipo muy agresivo defensivamente, muy presionante en algunos momentos, con un juego directo, con poca elaboración, pero muy competitivo”, analizó Torres.

Contexto: Selección Colombia jugó dos partidos amistosos: así le fue antes del Mundial Sub 20

Anhelo de título para Colombia

Esa categoría Sub-20 que iniciará su participación en el Mundial de Chile, es uno de los cinco planteles clasificados a Copas del Mundo por parte de Colombia.

Participaciones recientes de la Tricolor han dejado el sinsabor de que se está cerca de alzar la copa, pero en los minutos finales se diluye ese sueño.

Contexto: Mundial Sub-20 en Chile: arranca el torneo en busca de las futuras estrellas del fútbol

Por eso es que el entrenador Torres vuelve a apuntar alto. Con sus dirigidos se han trazado la meta de acabar con esa racha y que se tenga un final feliz.

“Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos ganadores, anexarle un logro tangible a toda esa evolución y esa competitividad y ese talento que tenemos en nuestro país, en todas las categorías del fútbol masculino y femenino”, indica el DT.

Óscar Perea celebra su gol ante Chile en el Sudamericano Sub-20 2025.
Óscar Perea celebra su gol ante Chile en el Sudamericano Sub-20 2025. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Para beneficio del entrenador, a la hora de escoger los hombres que ponga en campo, tiene a su disposición figuras de la talla de Neyser Villarreal, Óscar Perea, Emilio Aristizabal, entre otros.

Convocatoria oficial de Colombia para el Mundial Sub-20:

  • Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
  • Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
  • Luis Mena Padilla – Atlético Huila 
  • Simón García Valero – Atlético Nacional 
  • Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
  • Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
  • Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
  • Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC 
  • Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
  • Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
  • Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
  • Kener González Mosquera – América de Cali
  • Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
  • José Cavadía Pedraza – América de Cali
  • Joel Romero – América de Cali
  • Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
  • Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
  • Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
  • Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
  • Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
  • Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

