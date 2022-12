Colombia tendrá triple representación en el Rally Dakar 2023

Una de las carreras más exigentes del automovilismo y otras de sus disciplinas se llevará a cabo entre este 31 de diciembre de 2022 y hasta el 15 de enero de 2023, en Arabia Saudita. Javier Vélez y Mateo Moreno serán la pareja que tendrá Colombia en la exigente competencia, ligados a la categoría T3 (T3.1-Prototipos Ligeros-Cross Country) a bordo de un Can-Am Maverick X3 marcado con el #330.

Estos antioqueños no serán los únicos representantes del país. El caleño Antonio Marmolejo también hará lo propio, compitiendo en la misma categoría que sus coterráneos, conduciendo un Can Am Maverick XRS (#348) asistido por South Racing y hará pareja de competencia con el argentino Ariel Jatón.

Javier Vélez, el más experimentado del tridente colombiano, se refirió a una participación anterior: “Corrí el Dakar pasado en compañía de Mateo Moreno. Íbamos muy bien en la posición 15. El penúltimo día tuvimos dos accidentes que desafortunadamente nos dañaron todo lo que traíamos. Son experiencias. Hay días buenos y hay días malos. La suerte aquí es muy importante. Otra carrera que hicimos fue el SARR. Otra competencia divertida, con gran cantidad de pisos diferentes. Hubo arena, tierra, pero cuando fuimos al sur había mucha agua y se puso muy difícil en el barro. Logramos terminar, pero fue duro. En agosto estuvimos en el Rally Andalucía, una carrera rápida, muy bonita, muy concentrada y con paisajes muy bonitos. Representando a Colombia junto a Mateo, esperamos tener una buena actuación en este Dakar 2023 que será más largo y difícil”.

Mateo Moreno y Javier Velez están listos para enfrentarse a una de las carreras más desafiantes del mundo: El Rally Dakar 2023. ¡Los acompañaremos con toda la nutrición deportiva de Actimax en este gran reto! 🔥 pic.twitter.com/Ct7rD1xnTr — Actimax | Nutrición deportiva (@actimaxco) December 21, 2022

Mateo Moreno, el complemento de la pareja, agregó: “El Dakar 2022 trajo algunas sorpresas porque logramos una muy buena posición hasta el día 11. Se nota que hemos progresado, que hemos avanzado mucho en el desempeño en la arena. Hemos mejorado la navegación. La idea es continuar con ese ritmo. El Dakar es una mezcla muy fuerte de experiencia y suerte. Somos los colombianos con más horas arriba del T3 y T4. Voy a tratar de no preocuparme mucho por la navegación. Es el ADN de esta carrera. Llegaremos allá a mirar y a descifrar. Parece fácil, pero hay que lidiar con las sorpresas de la carrera. No tenemos una meta deportiva, pero sí queremos estar en un lote interesante. Yo creo que el objetivo es llegar todos los días a la meta”.

Fechas y recorridos

Prólogo | Sábado, 31 de diciembre de 2023 - SEA CAMP > SEA CAMP - 11 km | 11 km