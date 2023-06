Colombiano, campeón mundial de muay thai, es acusado de fraude. Se encuentra en Alemania, sin poder regresar al país

El muay thai es una disciplina de origen tailandés, conocido como el arte de las ocho extremidades por desarrollarse con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y los codos, sumado a algunos lanzamientos y barridos para golpear al rival.

En Colombia, uno de los principales referentes juveniles de esta disciplina es Johan Estupiñan, deportista que se ha consagrado campeón Mundial de muay thai Sub 23 y quien se consagró como el primer colombiano en lograr este título mundial.

Sin embargo, en los últimos días Estupiñan, junto a Johan Fernández, se encontraban en Alemania disputando una competencia de muay thai, pero al momento de querer abordar un avión rumbo a Colombia, no pudieron hacerlo y permanecen varados en el aeropuerto del país alemán.

“Bueno, mi gente, nosotros ya deberíamos estar en Colombia desde el viernes. Esto es una denuncia que estamos haciendo en contra de la agencia de viajes Lufthansa, ya que el viernes no nos dejó abordar el avión sin ningún motivo. Solo nos dijo que no podíamos y que nuestro pasaje quedaba anulado. Llevamos tres días durmiendo en el aeropuerto y no se pasa muy bien. Queremos que ellos den la cara porque la persona que nos apoyó para poder regresar tranquilamente a Colombia y que compró el pasaje, llama a la aerolínea, pero no le contestan y tenemos al campeón del mundo a la espera”, mencionó Fernández desde el aeropuerto, donde se encuentran sin poder abordar un avión.

Deportistas de Muay Thai se encuentran varados en Alemania, sin poder regresar a Colombia. - Foto: Cortesía: Johan Fernández

Por su parte, Johan Estupiñan mencionó que “Lástima de verdad, nosotros queremos regresar a nuestro país, queremos mostrar todo lo que hemos logrado acá y ya era para que estuviéramos en la casa. Ahora nos toca quedarnos aquí en el aeropuerto, esperando respuesta, y nada que nos la dan, necesitamos que nos apoyen de cualquier manera”.

En conversación con SEMANA, Johan Fernández aseguró que “Nos encontramos en una situación bastante difícil, ya que acá no nos dejaron abordar el vuelo porque estaba anulado, debido a que nosotros no fuimos quienes compraron el vuelo, sino que nosotros somos los atletas campeones mundiales de muay thai y estamos en Fráncfort, esperando que la agencia nos dé respuesta, pero en Colombia no contesta las llamadas, no da la cara y no dice nada. Solo nos dijeron que no podíamos viajar y que si lo queríamos hacer, teníamos que comprar otro tiquete”.

Debido a falta de recursos económicos, los deportistas no pueden adquirir un nuevo tiquete rumbo a Colombia y desde el país no han podido conseguir la ayuda necesaria para retornar a su casa.

Los deportistas colombianos, en medio de la competencia de muay thai. - Foto: Cortesía: Johan Fernández

Así mismo, comenta que “las personas encargadas de servicio al cliente, nos dicen que no podemos viajar porque nosotros no fuimos quienes compramos el tiquete y aquí funcionan las cosas diferentes. Que si yo compro un pasaje de avión, debo ser yo quien lo haya comprado y tener la tarjeta con la cual hice la compra en la mano y que los datos no coinciden.”, situación que según las leyes del país europeo, estaría siendo sospechoso de fraude.

“Ahora yo puedo estar en un caso de fraude y que si no se resuelve esta situación puedo meterme en un problema. Yo soy un deportista, no soy ningún bandido, ni un ladrón. Estamos aquí envueltos en esta situación que se sale de las manos y ya nosotros tenemos que salir del país por cuestión del visado”.

Los deportistas colombianos en medio de la competencia de muay thai. - Foto: Cortesía: Johan Fernández

Según el deportista, “la única solución para salir de Alemania, es que compremos con dinero en efectivo un nuevo tiquete, para que así ellos comprueben que no fue ningún fraude y que simplemente fueron fallos y situaciones que no se manejan aquí”.

Por ahora, los deportistas se encuentran a la espera de ayudas económicas, que permitan la compra de nuevos pasajes rumbo a Colombia.