Suscribirse

Deportes

Comenzaron a llegar los citados por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia contra México y Canadá

El primer duelo de los cafeteros será el próximo 11 de octubre contra la selección mexicana.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de octubre de 2025, 12:19 a. m.
Jugadores de la Selección Colombia celebrando una anotación ante Venezuela.
Jugadores de la Selección Colombia celebrando una anotación ante Venezuela. | Foto: AFP

La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026 que se disputará desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y para ello ha programado dos partidos amistosos, justamente ante dos de los anfitriones de la cita orbital.

Los cafeteros se enfrentarán, en suelo estadounidense, contra México y Canadá, los próximos 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Para estos duelos, que le servirán a Colombia para recortar terreno e ir por uno de los cupos para ser cabeza de grupo en el sorteo que defina las zonas de la Copa del Mundo, el entrenador nacional, Néstor Lorenzo, entregó la lista de convocados que de a poco se irán reuniendo en Estados Unidos.

Contexto: Kompany se rindió a los pies de Luis Díaz tras partidazo con doblete y no se guardó nada: “Los que dan lo mejor de sí”
Kevin Mier de regreso a Cruz Azul se lució en Liga MX
Kevin Mier, portero del Cruz Azul mexicano, fue uno de los primeros en reportarse a la convocatoria. | Foto: Getty Images

Precisamente, los primeros en llegar a Arlintong, Texas, fueron Kevin Serna y Kevin Mier, futbolistas que militan en el fútbol brasileño y en el balompié mexicano, respectivamente.

Serna fue una de las figuras del Fluminense en la goleada 3-0 que le propinó al Atlético Mineiro y en la que el colombiano fue protagonista al marcar uno de los goles.

Por su parte, Mier, portero del Cruz Azul mexicano, puede ser una de las fichas clave de Lorenzo, teniendo en cuenta que el rival podría alinear futbolistas conocidos por el guardameta gracias a su participación en la LigaMX.

Contexto: Luis Díaz y la calificación que recibió tras su doblete y asistencia: ¿qué le faltó para llevarse un 10?

Lesión de Yerry Mina

Los problemas para Néstor Lorenzo son por la lesión del defensa Yerry Mina, central al servicio del Cagliari, en Italia, y que tuvo que ser sustituido a los 18 minutos del juego que su equipo empató con el Udinese.

El central había presentado algunas molestias físicas durante la semana, pero el entrenador Pisacane decidió darle la confianza para este encuentro; sin embargo, el nacido en Guachené pidió la asistencia médica antes de la media hora y abandonó el campo de juego.

Para fortuna del colombiano, salió por sus propios medios, pero aún se desconoce la gravedad de la lesión y si estará disponible para disputar los duelos amistosos de Colombia contra México y Canadá.

¿Cuándo son los amistosos de Colombia en Estados Unidos?

  • Colombia vs. México: sábado 11 de octubre, 8:00 p. m. en el AT&T Stadium (Arlington, Texas).
  • Colombia vs. Canadá: martes 14 de octubre en el Red Bull Arena (New Jersey).
Contexto: Convocado de Selección Colombia salió lesionado: es fijo de Néstor Lorenzo y pasó en Europa
El delantero colombiano #90 del Fluminense, Kevin Serna, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Fluminense de Brasil y el América de Cali de Colombia en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El delantero colombiano #90 del Fluminense, Kevin Serna, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Fluminense de Brasil y el América de Cali de Colombia en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) | Foto: AFP

Los convocados por Lorenzo para los amistosos

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia ya tiene rival y fecha para su próximo duelo en el Mundial Sub-20: estas son las llaves de los octavos de final

2. Terror en Alabama: tiroteo tras partido universitario deja varios muertos y más de una docena de heridos

3. Incendio destruye la casa de una jueza en Carolina del Sur: hay 3 heridos e investigan posible atentado

4. Golpe a las disidencias de Iván Mordisco: Fuerzas Militares neutralizaron 4 integrantes y capturaron otros 4 en el sur del país

5. Evite multas: así cambia el pico y placa en Medellín y Valle de Aburrá este lunes, 6 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaKevin Mieramistosos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.