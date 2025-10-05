La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026 que se disputará desde el próximo 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, y para ello ha programado dos partidos amistosos, justamente ante dos de los anfitriones de la cita orbital.

Los cafeteros se enfrentarán, en suelo estadounidense, contra México y Canadá, los próximos 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Para estos duelos, que le servirán a Colombia para recortar terreno e ir por uno de los cupos para ser cabeza de grupo en el sorteo que defina las zonas de la Copa del Mundo, el entrenador nacional, Néstor Lorenzo, entregó la lista de convocados que de a poco se irán reuniendo en Estados Unidos.

Kevin Mier, portero del Cruz Azul mexicano, fue uno de los primeros en reportarse a la convocatoria. | Foto: Getty Images

Precisamente, los primeros en llegar a Arlintong, Texas, fueron Kevin Serna y Kevin Mier, futbolistas que militan en el fútbol brasileño y en el balompié mexicano, respectivamente.

Serna fue una de las figuras del Fluminense en la goleada 3-0 que le propinó al Atlético Mineiro y en la que el colombiano fue protagonista al marcar uno de los goles.

Por su parte, Mier, portero del Cruz Azul mexicano, puede ser una de las fichas clave de Lorenzo, teniendo en cuenta que el rival podría alinear futbolistas conocidos por el guardameta gracias a su participación en la LigaMX.

📸 ¡𝐋𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐫! ☝️



Se 𝐚𝐫𝐦𝐚 la 𝐛𝐚𝐧𝐝𝐚 en 𝐓𝐞𝐱𝐚𝐬 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 con 𝐒𝐞𝐫𝐧𝐚 𝐲 𝐌𝐢𝐞𝐫🇺🇸#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/UqsCQhq2T9 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 5, 2025

Lesión de Yerry Mina

Los problemas para Néstor Lorenzo son por la lesión del defensa Yerry Mina, central al servicio del Cagliari, en Italia, y que tuvo que ser sustituido a los 18 minutos del juego que su equipo empató con el Udinese.

El central había presentado algunas molestias físicas durante la semana, pero el entrenador Pisacane decidió darle la confianza para este encuentro; sin embargo, el nacido en Guachené pidió la asistencia médica antes de la media hora y abandonó el campo de juego.

Para fortuna del colombiano, salió por sus propios medios, pero aún se desconoce la gravedad de la lesión y si estará disponible para disputar los duelos amistosos de Colombia contra México y Canadá.

¿Cuándo son los amistosos de Colombia en Estados Unidos?

Colombia vs. México: sábado 11 de octubre, 8:00 p. m. en el AT&T Stadium (Arlington, Texas).

sábado 11 de octubre, 8:00 p. m. en el AT&T Stadium (Arlington, Texas). Colombia vs. Canadá: martes 14 de octubre en el Red Bull Arena (New Jersey).

El delantero colombiano #90 del Fluminense, Kevin Serna, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Fluminense de Brasil y el América de Cali de Colombia en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) | Foto: AFP

