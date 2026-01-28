Deportes

Comparan a Luis Díaz con ‘crack’ mundial: rival lo ganó todo en Europa

Su presente en Bayern Múnich ha motivado elogios de excompañeros. Uno se atrevió a decir que desde “Neymar no ve algo así“.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

28 de enero de 2026, 12:55 p. m.
Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich.
Luis Díaz vive un momento de ensueño en el inicio del 2026 con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Luis Díaz es, de lejos, el mejor jugador colombiano en la actualidad. Su extraordinario momento en Bayern Múnich lo hace acreedor de grandes halagos, entre los que se conoció uno reciente de Teófilo Gutiérrez.

Quien fuese compañero del guajiro en Junior de Barranquilla tuvo una charla con ESPN, a quienes les manifestó que “desde Neymar no había visto un jugador con esas características” hasta que apareció Lucho.

Para el Rey de América en 2014, lo de Díaz Marulanda está en un nivel superlativo en la actualidad. En medio de la entrevista concedida, el experimentado, que aún está vigente en Colombia, le resaltó todas las bondades al que juega en Alemania.

Sabiendo que se está a poco de la disputa de la Copa del Mundo, Gutiérrez vaticinó quién debería llevar las riendas de la Tricolor: “Veo a la Selección en un nivel extraordinario, de los jugadores, de Lucho Díaz tomando las riendas; es el jugador más top que tenemos ahora en el Mundial”.

Colombia's Luis Díaz (7) reacts after scoring during the second half of an international friendly soccer match against Australia, Tuesday, Nov. 18, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Luis Díaz celebrando su gol contra Australia en el amistoso de la Selección Colombia. Foto: AP

Y después de ello explicó por qué y tiró la osada comparación con el ‘crack’ mundial: “Tiene una capacidad enorme para encarar, para hacerse dueño del partido, para manejar los tiempos, para buscar el arco; Lucho es un jugador desequilibrante y muy ambicioso. Después de Neymar no he visto a un jugador con esas características”.

Para Gutiérrez parecen quedarse cortas las palabras con su excompañero. “Lucho tiene hambre, hay que cuidarlo porque es la joyita de nosotros y tenemos ese plus”: fue así como redondeó su concepto de Díaz.

Díaz vs. Neymar

Neymar, con 33 años:

  • En España ganó Supercopa, LaLiga y Copas del Rey
  • En Francia, Ligue 1, Copa y Supercopa
  • Con Barcelona alcanzó Champions League, así como también la Supercopa de Europa
  • Junto a Brasil, Copa Confederaciones y Juegos Olímpicos.
Luis Díaz, con 27 años:

  • En Portugal levantó Primeira Liga, Copa y Supercopa
  • Siendo parte de Liverpool, se coronó en Premier League, FA Cup, Community Shield y Copa de la Liga.
  • Estando en Alemania, ya obtuvo la Supercopa de dicho país.

Ambas estrellas mundiales se espera que estén en la próxima cita orbital, donde cada uno buscará para su país la conquista del certamen que se llevará a cabo a mediados de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Teo ‘mimaría’ a James por el bien de Colombia

En su mejor momento, Teófilo hizo parte de la Selección Colombia. Es más, en 2014 fue el delantero estrella del Mundial, cuando Falcao García no pudo por una grave lesión.

James Rodríguez de Colombia (i) celebra marcar el segundo gol de su equipo y el segundo del partido con sus compañeros durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 entre Colombia y Uruguay en el Maracaná el 28 de junio. , 2014 en Río de Janeiro, Brasil. (Foto de Clive Rose/Getty Images)
James Rodríguez (10) celebrando en el Maracaná junto a Teófilo Gutiérrez (9). Foto: Getty Images

Dicha experiencia le hace ser voz autorizada para hablar de James, de quien dijo: “Esperemos que el 10 ya pueda tener un equipo; es el capitán, hay que cuidarlo y ojalá Dios nos permita que él pueda alzar la Copa, se la merece, así como varios jugadores que tuvieron varios mundiales y se les hizo esquivo".

“Ojalá el 10 nos pueda traer la Copa, llevarnos a la final, que es lo más importante. Hay que mimarlo y tirar todos para el mismo lado; creo que tenemos todos los condimentos”, acabó diciendo.

