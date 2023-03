Completamente hundido, así reaccionó Dani Alves en la cárcel tras el anuncio de ruptura con su esposa

El futbolista brasileño Dani Alves ha vuelto a recibir un duro golpe en la pesadilla que atraviesa desde enero tras ser enviado a prisión por presunta violación en contra de una mujer. El exjugador del Barcelona no ha pasado los mejores días desde que se le negó su libertad, además de la ruptura de su matrimonio con Joana Sanz.

Desde hace varios días se venía mencionando en suelo español que el matrimonio del jugador con la modelo Joana Sanz estaría en sus últimos días, esto por un enigmático mensaje de la mujer en redes sociales que dio a entender el fin de la relación.

Fue en sus historias de Instagram que la modelo española compartió un texto que hace parte del libro ‘A Gentle Reminder’, de la autora Blanca Sparacino. “Tienes que aceptar que, a veces, las cosas hermosas se terminan, que a veces la gente se marcha, que a veces dos seres humanos no consiguen superarlo, y tienes que aceptarlo. Tienes que sanar. Tienes que seguir adelante”, decía una parte del texto.

Dani Alves y Joana Sanz. - Foto: Getty Images/Joe Maher

Ahora, días después y con la presión encima por el caso de Alves y los cuestionamientos de su relación, la mujer finalmente puso fin a su historia con el jugador brasileño este miércoles, por medio de una desgarradora carta que escribió de su puño y letra.

En el extenso texto, la mujer se mostró realmente dolida por esta ruptura “a pesar del daño causado”. La desgarradora carta inicia de la siguiente manera: “Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado”, dijo.

Y agregó: “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”.

Sanz se mostró realmente dolida por la terminación de su matrimonio con el futbolista que visitó incluso en la cárcel por varias ocasiones. “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15″, dijo la mujer.

La carta de Joana Sanz confirmando el fin de su relación con Dani Alves. - Foto: Instagram: @joanasanz

La reacción del jugador

Ante esta dura noticia que generó revuelo en España, medios cercanos a la actualidad del jugador en la cárcel aseguraron que se mostró realmente devastado, asumiendo un duro golpe en estos meses.

Según el programa Cuatro al día, el ex-Barcelona permaneció solo en su celda, sin tener contacto con alguien. Este medio también agregó que el brasileño está “completamente hundido y muy nervioso” por lo sucedido en las últimas semanas, sumado al fin de su matrimonio.

Dani Alves se encuentra en prisión desde el pasado 20 de enero de 2023. - Foto: Getty Images

Por el momento, aún no se sabe qué pasará con su futuro, pues en varias oportunidades, Alves, junto a su abogado, han tratado de explicar de todas formas su inocencia en este caso. Sin embargo, las autoridades de Barcelona han considerado que no son suficientes para darle la libertad.

De darse una sentencia definitiva al brasileño, el tiempo que podría durar en la cárcel sería entre 4 y 12 años.