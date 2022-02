Con Davinson Sánchez, Tottenham buscará dar el golpe al líder Manchester City

Uno de los duelos más eléctricos de la jornada 26 de la Premier League se llevará a cabo este sábado desde las 12:30 p. m., hora colombiana. El Tottenham, donde juega el colombiano Davinson Sánchez, se medirá ante el líder absoluto del campeonato, Manchester City.

Los spurs visitan el Etihad Stadium bajo de moral tras dos derrotas consecutivas, mientras que el Liverpool, su inmediato perseguidor, estará a la espera de un posible fallo de los de Guardiola.

El equipo citizen suma 43 de los últimos 45 puntos y afronta el tramo decisivo de la temporada en un pico de forma inmejorable. El pasado martes goleó al Sporting en la ida de octavos de Champions (0-5) y tres días antes hizo lo propio con el Norwich (0-4), también fuera de casa. Una excelente carta de presentación para medirse a los spurs.

El cuadro que dirige Antonio Conte es octavo y está lejos de sus pretensiones al comienzo de temporada. Los londinenses llevan una semana marcada por las declaraciones de su técnico sobre las salidas del pasado mercado de invierno, entre ellas la del español Bryan Gil, algo que no defiende, ni comprende.

Advertencia a Sánchez antes del juego

Micah Richards, exdefensor del elenco londinense, la emprendió contra el colombiano en unas recientes declaraciones para el Football Daily Podcast. “Los jugadores mayores no están jugando bien, Cristian Romero y Dávinson Sánchez. Estoy confundido porque ellos son buenos jugadores, o al menos lo eran, no entiendo qué pasó”, lanzó el futbolista que se vio obligado a retirarse en 2019, con apenas 31 años, producto de las constantes lesiones.

“No puedes decir que son los mejores jugadores porque la Premier League es una liga difícil, pero eran buenos”, repitió Richards, molesto por la línea de tres que ha planteado Conte y no ha dado resultados suficientes para mantener el arco en cero.

El exlateral inglés considera que “Davinson está luchando por la confianza”, pero no parece que “sepa lo que está haciendo” en ese tipo de estructura defensiva. “Están jugando los tres atrás, no sé si es lo suficientemente bueno o si (Sánchez) quiere jugar en esa posición”, agregó.

“Siento que hay 1 % de posibilidades de acabar cuartos”, dijo el técnico Conte en BeIN Sports. “Betancur y Kulusevski son ideales para el Tottenham, porque el Tottenham busca jóvenes jugadores que se puedan desarrollar y crecer, pero no jugadores que estén preparados. Ese es el problema. Me he dado cuenta ahora de que esa es la visión del club”, atacó el italiano con un mensaje claro para los directivos, que también están siendo fuertemente criticados por la afición.

Davinson Sánchez, ha sido protagonista con Tottenham en Premier League. - Foto: AP/David Cliff

El resto de la jornada

Por su parte, el Liverpool también regresa al campeonato doméstico después de un triunfo a domicilio en la Liga de Campeones. Los de Jurgen Klopp tiraron de galones ante el Inter (0-2) y no quieren dudas ante el Norwich este sábado, antepenúltimo clasificado. Los reds acumulan cuatro victorias consecutivas en la Premier, pero siguen a nueve puntos del sólido liderato del City aunque tienen un partido menos.

Además, el Chelsea visita al Crystal Palace (10 a. m., hora de Colombia) este sábado a siete puntos de la segunda posición. Los blues afrontan el partido como flamantes campeones del Mundial de Clubes y dispuestos a no dar cancha al Manchester United, que aprieta desde la cuarta plaza a cuatro puntos. Los red devils jugarán el domingo ante el Leeds después del subidón entre semana para poner fin a su mala racha.

Los de Ralf Rangnick acabaron con el Brighton gracias a un gol de Cristiano Ronaldo, que terminó con su sequía tras seis partidos sin ver portería. El United defenderá su posición de ‘Champions’, la cual solo protege con dos puntos de margen sobre el West Ham, que abre la jornada este sábado contra el Newcastle.