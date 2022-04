Con polémico arbitraje, Brasil venció a la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Sudamericano

Desde los primeros minutos Colombia salió a proponer. Presión alta, insistencia y un bloque medio alto para intentar irse arriba desde el principio.

Sin embargo, Brasil, mostrando su potencia adelante, empezó a probar a Natalia Giraldo, guardameta tricolor, en dos oportunidades antes de los 10 minutos. El más importante con un fuerte remate de Fernandes que la portera del América de Cali mandó al tiro de esquina.

Al minuto 10 Colombia empezó a sufrir del mal arbitraje en el estadio municipal Nicolás Chahuán, La Calera. Tarsiane, central de Brasil mandó un fuerte manotazo a Gisela Robledo y la juez central paraguaya Zulma Quiñones no mostró tarjeta amarilla. Desde ese momento el partido mental empezó a jugarse.

Tres minutos después, Ana María Guzmán intentó rechazar el balón después de un tiro de esquina a favor de Brasil y Giovaninha la metió con el puño al fondo de la red. El gol fue convalidado pese a la protesta colombiana.

¡⏱ 2⃣6⃣ PT! ¡Eraaaaa manoooo! La cámara no miente, el gol de Brasil fue con la mano. 😡😡😡😡



Mira el #Sub20Fem 🇨🇱 en nuestro streaming 🖥 👉 https://t.co/REiLk944pJ#FútbolFemeninoXSeñal 🇨🇴 Vs. 🇧🇷 pic.twitter.com/1MM8pTzkhx — Señal Deportes (@SenalDeportes) April 18, 2022

Las jugadoras colombianas no lograron sobreponerse del 1 a 0 y Brasil repitió la dosis con pelota detenida. Natalia Giraldo ya había evitado que Yaya y Luany ampliaran la ventaja; sin embargo, tras un tiro libre de costado la colombiana Lised Serna la metió en puerta propia.

La selección no lograba hilar jugadas y las referentes empezaron a perder la cabeza tras ver que el arbitraje no tenía la misma medida con las brasileñas. Gisela Robledo fue amonestada por protestar decisiones arbitrales, lo que no pasó con Bruna, jugadora brasileña; incluso Carlos Paniagua, técnico de la Tricolor, también vio la tarjeta amarilla por reclamar buen arbitraje a la central.

Paniagua movió el equipo e ingresó a Mary José Álvarez y Mariana Muñoz en cambio de Liced Serna y Wendy Bonilla. Con el nuevo aire empezaron a inquietar el arco rival, pero cada opción tricolor fue controlada sin problemas por Barbieri.

Colombia dominó más el balón, salió con más velocidad y no se dejó meter en arco propio. Sin embargo, el descuento no llegaba. Sorpresivamente, Carlos Paniagua decidió llamar del banco a Ingrid Guerra para que ingresara por Gisela Robledo, que se fue amonestada.

La canarinha no cedía pese a la presión colombiana. Sintia Cabezas se animó de media distancia, pero la pelota no le hizo daño a Barbieri que conserva su arco invicto. Incluso, Ingrid Guerra, delantera cafetera remató con potencia en su ingreso al área, pero Gabriela voló para desviar la pelota, y lo intentó de nuevo a dos minutos del final sacando un riflazo de pierna derecha que fue despejado por arriba por la encargada del arco brasileño.

El último cambio en Colombia lo protagonizaron Iliana Izquierdo que salió del campo para darle paso a Kelly Valbuena, pero no tuvo mayor peso en el objetivo de empatar el partido.

Cuando Colombia mejor jugaba, una desatención de las colombianas intentando sacar el equipo, llegó el tercero de las brasileñas por cuenta de Da Silva que aprovechó un rebote de Natalia Giraldo.

Con este resultado Brasil es el líder del cuadrangular final con tres puntos, los mismos que Uruguay que es segunda en la tabla tras vencer 1 a 0 a Venezuela, pero la diferencia de gol favorece a la canarinha.

Próximo juego de Colombia

Colombia vs. Venezuela

21 de abril - 5:30 p. m.

Uruguay vs. Colombia

24 de abril - 4:00 p. m.