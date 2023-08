Confirman el quinto técnico que no va más en la Liga Betplay 2023-II; renunció en plena rueda de prensa

Los felinos, no obstante, tenían en su bolsa dos victorias en este campeonato, ambas en condición de local, frente a Chicó y Millonarios. No obstante, el resto de partidos fueron derrota ante Santa Fe, Atlético Nacional, Bucaramanga, Deportivo Pereira y Unión Magdalena, hecho que hizo insostenible la continuidad de Páez.

“Yo vine muy ilusionado porque quería dirigir, no por dinero, y me duele lo que le está sucediendo a Jaguares; me duele también por el sueño que uno tiene, sabía a qué me exponía, pero hay que asumir. En lugar de subir el rendimiento, lo estamos perdiendo, y tenemos problemas de lesiones, así que veo la situación muy complicada, o yo soy el que estreso a los jugadores”, completó.