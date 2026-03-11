Congo definió los convocados para el repechaje al Mundial 2026; Colombia, atenta y con un ojo encima

La selección de la República Democrática del Congo entregó la lista de convocados para la disputa del repechaje que la podría llevar al Mundial 2026, concretamente al grupo de la selección Colombia.

República Democrática del Congo quiere ser protagonista del repechaje. Foto: AFP

El técnico Sébastien Desabre confirmó que una de sus figuras, el delantero Yoane Wissa, fue incluido dentro de los convocados de cara a poder disputar el repechaje internacional que otorga un cupo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el próximo 31 de marzo.

Congo se prepara para enfrentar en Guadalajara, México, al vencedor entre Nueva Caledonia y Jamaica; de allí saldrá el cuarto equipo del Grupo K, donde ya están sembrados Portugal, Colombia y Kazajistán.

El delantero Wissa estuvo ausente en la última Copa Africana de Naciones y, hasta ahora, no tiene su mejor temporada con el Newcastle, pues tan solo acumula 3 goles en 21 apariciones, lo que ha desatado la polémica, pues, pese a su bajo rendimiento, fue la gran novedad de la convocatoria.

Junto a Wissa, estarán Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Christian Bakambu, nombres de peso dentro de la convocatoria, pues actualmente están en el fútbol europeo.

Los convocados en la selección del Congo

Porteros

T. Fayulu (FC Noah / Francia).

L Mpasi (Le Havre / Francia).

M. Epolo (Standard de Lieja / Bélgica).

Defensas

A. Wan-Bissaka (West Ham United / Inglaterra).

J. Ngakia (Watford / Inglaterra).

J. Kayembe (Genk / Bélgica).

A. Masuaku (RC Lens / Francia).

S. Kapuadi (Widzew Lodz / Polonia).

R. Bushiri (Hibernian FC / Escocia).

A. Tuanzebe (Burnley / Inglaterra).

C. Mbemba (Lille / Francia).

D. Batubinsika (Larissa / Grecia).

Volantes

N. Sadiki (Sunderland / Inglaterra).

S. Moutoussamy (Atromitos / Grecia).

E. Kayembe (Watford / Inglaterra).

N. Mukau (Lille / Francia).

C. Pickel (Espanyol / España).

N. Mbuku (Montpellier / Francia).

B. Cipenga (Castellón / España).

G. Diangana (Elche / España).

M. Elia (Alanyaspor / Turquía).

T. Bongonda (Spartak de Moscú / Rusia).

Delanteros

F. Mayele (Pyramids / Egipto).

C. Bakambu (Real Betis / España).

S. Banza (Al Jazira / EAU).

Y. Wissa (Newcastle United / Inglaterra).

Cómo se jugará el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El repechaje intercontinental lo disputan seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada ruta. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final, también a partido único, el 31 de marzo.

Todos los partidos se jugarán en México.

Nueva Caledonia o Jamaica vs. RD Congo

Bolivia o Surinam vs. Irak.

Cómo se jugará el Grupo K

Luego de la primera ronda, los clasificados pasarán a disputar los dieciseisavos de final, donde se espera que esté Colombia, pero solo hasta este sábado se conocerán las ciudades en las que dispute sus encuentros.

Fecha 1 - 17 de junio:

Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

RD Congo celebra uno de los goles contra Botsuana. Foto: Oficial CAF

Fecha 2 - 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3 - 27 de junio

Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.