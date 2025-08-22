Once Caldas de Manizales eliminó a Huracán de Argentina y se metió en los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, instancia en la que se medirá con Independiente del Valle de Ecuador.

El global ante la escuadra gaucha quedó 4 goles a 1 y Dayro Moreno fue la gran figura. En el cotejo de ida se reportó con un tanto y en la vuelta sacó su jerarquía y marcó dos.

Por esto que hizo Dayro, la misma Conmebol Sudamericana tomó la decisión de incluir al experimentado centro delantero en el once ideal de la semana.

Este, sin lugar a dudas, es un premio para un jugador que no se cansa de hacer goles y de competir al más alto nivel. En el once, que ya es oficial, aparecen también Michael Barrios (Once Caldas) y Kevin Serna (Fluminense de Brasil).

🔝🔥 ¡El equipo ideal de la semana! Los 11 mejores tras la vuelta de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana...



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/DU0AWo79Uq — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 22, 2025

Mineiro y Lanús fueron los últimos clasificados a cuartos

Atlético Mineiro dejó fuera a Godoy Cruz y sigue en carrera en la Copa Sudamericana junto a Lanús, verdugo de Central Córdoba, en unos octavos de final de la Copa Sudamericana opacados por los virulentos incidentes entre hinchas ocurridos el miércoles en Buenos Aires.

El cierre de los octavos tuvo lugar un día después de los violentos enfrentamientos que se sucedieron en el partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile en Buenos Aires, que dejaron 19 heridos, tres de ellos de gravedad, y un centenar de detenidos.

📄 OFICIAL: La CONMEBOL abre expediente disciplinario contra Independiente y U. de Chile tras los incidentes en Sudamericana. Ambos clubes tendrán 5 días para presentar sus descargos ante la Comisión Disciplinaria. pic.twitter.com/dCflzEsr0s — Gianma (@GianmaGsports) August 22, 2025

El partido fue suspendido y la Conmebol adelantó que actuará “con la mayor firmeza” a la hora de aplicar sanciones. De esta manera, los cuartos de final de la Sudamericana, que se jugarán entre el 17 y el 26 de setiembre, mantienen en suspenso quién será el rival de Alianza Lima, verdugo de la Universidad Católica de Ecuador.

Tras la batalla campal, que recorrió el mundo por su alto grado de violencia, la Sudamericana volvió el jueves en Mendoza con la clasificación del Mineiro. Godoy Cruz cayó en su casa 1-0 ante un equipo brasileño cargado de figuras que en la ida firmó una trabajosa victoria por 2-1.

🐔 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐥𝐯𝐢𝐧𝐞𝐠𝐫𝐚 🆚 Argentinos 🇦🇷



⚔️ 13 jogos de invencibilidade

☑️ 9 vitórias

🟰 4 empates

❗️Apenas 3 gols sofridos



A segunda maior sequência da história dos brasileiros! É a força do 𝓒𝓛𝓤𝓑𝓔 𝓐𝓣𝓛É𝓣𝓘𝓒𝓞 𝓜𝓘𝓝𝓔𝓘𝓡𝓞! 💪🏽 pic.twitter.com/RwcsFbpbBk — Atlético (@Atletico) August 22, 2025

El galo supo llevar a buen puerto sin grandes contratiempos la revancha ante el equipo mendocino y en cuartos se medirá ante Bolívar. En los minutos finales, algunas escaramuzas empañaron el desarrollo tranquilo que tuvo el partido y el volante local Walter Montoya vio la roja directa por agresión.

La gran figura del equipo mineiro, el atacante Hulk, celebró que el Galo “jugó concentrado” y ya piensa en Bolívar. “un gran equipo y juega en la altura (La Paz, a 3.650 msnm) que dificulta un poco las cosas”.

Dedão, a ponta, atrás, a ponta e o dedão 🇱🇻✈️🇧🇷 pic.twitter.com/eswtT9OfMv — Club Lanús (@clublanus) August 22, 2025

Campeón de la Sudamericana en 2013, Lanús sobrevivió a una serie de alto riesgo ante el sorprendente Central Córdoba. El modesto equipo de Santiago del Estero (norte de Argentina) sorprendió este año en la Libertadores al pelear hasta las últimas instancias su pasaje a octavos, y lograr un histórico triunfo sobre el Flamengo en el Maracaná, y en el duelo fratricida ante Lanús luchó hasta el final.

A los 90+1 Dylan Aquino anotó el gol de la victoria para el Granate y llevó la definición a los penales, tras el triunfo de Central Córdoba en la ida también por 1-0. En los penales, los dirigidos por Mauricio Pellegrino aprovecharon su mayor recorrido en partidos internacionales y cerraron la serie a su favor 4-2.