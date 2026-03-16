Contundente decisión de Millonarios con Radamel Falcao García para el superclásico contra Nacional: convocatoria oficial

Millonarios vs. Atlético Nacional se vuelven a ver las caras. Es considerado el partido definitivo de Colombia por varios factores, donde se destaca la etiqueta de los clubes más grandes del FPC; son los equipos con las hinchadas más grandes del país y además suman los palmarés más lujosos de Colombia.

La inteligencia artificial predice el marcador de Millonarios vs. Atlético Nacional en El Campín: hay sorpresas

El prestigio internacional se suma en la lista, aunque se le considera una deuda a Millonarios, así como la cantidad de televisores que encienden y los abonos que venden en Bogotá y Medellín. La cita será en El Campín de la capital de Colombia. El ambiente está tenso y la expectativa por todo lo alto.

La derrota no cabe en los análisis de verdes y azules y solo se enfocan en la victoria. Para Atlético Nacional, este juego tiene sabor a revancha luego de la dolorosa eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana y los tres goles que Millonarios le marcó para configurar una especie de crisis, misma que ha venido solucionando en la Liga Betplay.

Atlético Nacional se presenta a este partido con una racha de tres partidos consecutivos sin perder tras la mencionada derrota con Millonarios en el Atanasio Girardot. Pudo ganarle a Águilas Doradas en el Cincuentenario de Medellín, luego goleó a Junior en Barranquilla (4-0) y venció 2-0 a Llaneros en la capital de Antioquia. Ahora tiene frente a frente a su eterno rival, sin David Ospina y Cristian Arango en la convocatoria.

Convocatoria de Millonarios

Por su parte, Millonarios, luego del 3-1 en Medellín, hizo un trámite con Cúcuta Deportivo en El Campín (2-0), pero se llevó una gran sorpresa en el departamento de Boyacá tras tropezar muy duro, en medio del show de su hinchada y ante un rival que consideraba inferior.

Boyacá Chicó le ganó 2-1 en La Independencia de Tunja en un escenario donde prácticamente Millonarios era el local. Las cosas no salieron bien y ahora se siente la presión para vencer a Nacional en juego por la fecha 12 de la Liga Betplay. El técnico Fabián Bustos presentó la convocatoria y Radamel Falcao García brilla por su ausencia.

Según reportes de fuentes cercanas a Millonarios, Falcao todavía se recupera de una lesión y no alcanzó a estar disponible para enfrentar a Nacional. Se espera que Radamel esté de vuelta para el compromiso ante Once Caldas en Manizales en la fecha 13.

Porteros y defensas convocados de Millonarios. Foto: Oficial Millonarios

De resto, la convocatoria de Bustos no presenta variaciones. De Amores y Diego Novoa van en el arco. Andrés Llinás, Sergio Mosquera y Jorge Arias están en la defensa. Vuelve Rodrigo Ureña en la zona media y Rodrigo Contreras lidera el grupo de delanteros con Leonardo Castro.

Volantes y delanteros convocados de Millonarios. Foto: Oficial Millonarios