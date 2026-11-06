Listado de ‘borrados’ en la nueva convocatoria de la Selección Colombia: Lorenzo decidió

El DT Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sorprendieron en las primeras horas de este viernes publicando la nueva convocatoria de la Selección Colombia de cara a los próximos amistosos vs. Chile.
Los partidos se jugarán en los días 13 y 19 de noviembre con novedades en el listado de llamados con respecto a la citación anterior de la triple jornada de septiembre-octubre.
📋 ¡𝑵𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑪𝒂𝒍𝒊 𝒚 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒆! 👌— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 6, 2026
𝑬𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒖𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑭𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑭𝑰𝑭𝑨 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒐𝒗𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 🆚 🇨🇱
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Listado de ‘borrados’ por decisión de Lorenzo
El objetivo de los amistosos para cerrar el año es el mismo que se ha venido teniendo: la renovación total de la Tricolor, después de la despedida de varios referentes tras la disputa del Mundial 2026.
En ese sentido, para esta oportunidad el DT argentino no tuvo en cuenta a ocho futbolistas que estuvieron en la lista pasada. Se vio obligado a no llamar a un par por lesión y siguió marginando a Jhon Jáder Durán, que hace méritos en Portugal con Benfica, lo que da un total de 10 nombres:
- Álvaro Montero
- Carlos Andrés Gómez
- Kevin Castaño
- Kevin Mier
- Kevin Viveros
- Royer Caicedo
- Jhon Jáder Durán
- Jorge Carrascal
- Richard Ríos (lesión)
- Luis Díaz (lesión)
A la par de los ausentes, vale la pena destacar los que fueron llamados nuevamente y tendrán la oportunidad de defender la camiseta nacional en el remate del año en curso.
En la portería se está probando cuál puede ser el reemplazo de David Ospina. Por ello se ha llamado de nuevo al titular, además de uno que viene destacando con AS Roma en Europa: Devis Vásquez.
También se repatrió a otros que han sido parte del proceso como Juan David Cabal (Juventus) y Jefferson Lerma (Crystal Palace). Nelson Deossa, por fin, recogió los frutos del trabajo constante en Real Betis de España.
Como los grandes ‘palos’ se podría decir que está el llamado de Camilo Mena, que milita en el Korona Kielce de Polonia, y Daniel Mosquera, que juega en Hellas Verona de Italia:
- Camilo Vargas
- Devis Vásquez
- Juan Arizala
- Juan Cabal
- Jefferson Lerma
- Nelson Deossa
- Camilo Mena
- Daniel Mosquera
Convocatoria oficial para los amistosos vs. Chile
- Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
- Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
- Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
- Camilo Durán – Celtic FC (SCO)
- Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)
- Daniel Arcila – Club León (MEX)
- Daniel Muñoz – Nottingham Forest FC (ENG)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray SK (TUR)
- Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps FC (CAN)
- Gustavo Puerta – Olympiacos FC (GRE)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
- Jhon Jáner Lucumí – Juventus FC (ITA)
- Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
- Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
- Kevin Andrade – Zenit FC (RUS)
- Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace FC (ENG)
- Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
- Luis Suárez – Sporting CP (POR)
- Matías Orozco – CD Castellón (ESP)
- Óscar Perea – Club América (MEX)
- Camilo Mena – Korona Kielce (POL)
- Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
- Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
- Yáser Asprilla – Girona FC (ESP)