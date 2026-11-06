Listado de ‘borrados’ en la nueva convocatoria de la Selección Colombia: Lorenzo decidió

El DT Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sorprendieron en las primeras horas de este viernes publicando la nueva convocatoria de la Selección Colombia de cara a los próximos amistosos vs. Chile.

Los partidos se jugarán en los días 13 y 19 de noviembre con novedades en el listado de llamados con respecto a la citación anterior de la triple jornada de septiembre-octubre.

Listado de ‘borrados’ por decisión de Lorenzo

El objetivo de los amistosos para cerrar el año es el mismo que se ha venido teniendo: la renovación total de la Tricolor, después de la despedida de varios referentes tras la disputa del Mundial 2026.

En ese sentido, para esta oportunidad el DT argentino no tuvo en cuenta a ocho futbolistas que estuvieron en la lista pasada. Se vio obligado a no llamar a un par por lesión y siguió marginando a Jhon Jáder Durán, que hace méritos en Portugal con Benfica, lo que da un total de 10 nombres:

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Álvaro Montero

Carlos Andrés Gómez

Kevin Castaño

Kevin Mier

Kevin Viveros

Royer Caicedo

Jhon Jáder Durán

Jorge Carrascal

Richard Ríos (lesión)

Luis Díaz (lesión)

A la par de los ausentes, vale la pena destacar los que fueron llamados nuevamente y tendrán la oportunidad de defender la camiseta nacional en el remate del año en curso.

En la portería se está probando cuál puede ser el reemplazo de David Ospina. Por ello se ha llamado de nuevo al titular, además de uno que viene destacando con AS Roma en Europa: Devis Vásquez.

Jefferson Lerma es tenido en cuenta nuevamente por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

También se repatrió a otros que han sido parte del proceso como Juan David Cabal (Juventus) y Jefferson Lerma (Crystal Palace). Nelson Deossa, por fin, recogió los frutos del trabajo constante en Real Betis de España.

Como los grandes ‘palos’ se podría decir que está el llamado de Camilo Mena, que milita en el Korona Kielce de Polonia, y Daniel Mosquera, que juega en Hellas Verona de Italia:

Camilo Vargas

Devis Vásquez

Juan Arizala

Juan Cabal

Jefferson Lerma

Nelson Deossa

Camilo Mena

Daniel Mosquera

Convocatoria oficial para los amistosos vs. Chile