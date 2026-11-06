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Listado de ‘borrados’ en la nueva convocatoria de la Selección Colombia: Lorenzo decidió

El técnico argentino le apuesta a la renovación y cambia ocho nombres con respecto a la citación de la pasada fecha Fifa.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

6 de noviembre de 2026 a las 9:37 a. m.
Jhon Durán y Álvaro Montero no fueron tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo para los amistosos vs. Chile.
Jhon Durán y Álvaro Montero no fueron tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo para los amistosos vs. Chile. Foto: Getty Images (Diseño SEMANA)

El DT Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sorprendieron en las primeras horas de este viernes publicando la nueva convocatoria de la Selección Colombia de cara a los próximos amistosos vs. Chile.

Los partidos se jugarán en los días 13 y 19 de noviembre con novedades en el listado de llamados con respecto a la citación anterior de la triple jornada de septiembre-octubre.

Listado de ‘borrados’ por decisión de Lorenzo

El objetivo de los amistosos para cerrar el año es el mismo que se ha venido teniendo: la renovación total de la Tricolor, después de la despedida de varios referentes tras la disputa del Mundial 2026.

En ese sentido, para esta oportunidad el DT argentino no tuvo en cuenta a ocho futbolistas que estuvieron en la lista pasada. Se vio obligado a no llamar a un par por lesión y siguió marginando a Jhon Jáder Durán, que hace méritos en Portugal con Benfica, lo que da un total de 10 nombres:

GUADALAJARA, MEXICO - JUNE 23: Colombia Head Coach Nestor Lorenzo looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR at Guadalajara Stadium on June 23, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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  • Álvaro Montero
  • Carlos Andrés Gómez
  • Kevin Castaño
  • Kevin Mier
  • Kevin Viveros
  • Royer Caicedo
  • Jhon Jáder Durán
  • Jorge Carrascal
  • Richard Ríos (lesión)
  • Luis Díaz (lesión)

A la par de los ausentes, vale la pena destacar los que fueron llamados nuevamente y tendrán la oportunidad de defender la camiseta nacional en el remate del año en curso.

En la portería se está probando cuál puede ser el reemplazo de David Ospina. Por ello se ha llamado de nuevo al titular, además de uno que viene destacando con AS Roma en Europa: Devis Vásquez.

Jefferson Lerma llega al hotel de concentración de la Selección Colombia en Orlando.
Jefferson Lerma es tenido en cuenta nuevamente por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

También se repatrió a otros que han sido parte del proceso como Juan David Cabal (Juventus) y Jefferson Lerma (Crystal Palace). Nelson Deossa, por fin, recogió los frutos del trabajo constante en Real Betis de España.

Como los grandes ‘palos’ se podría decir que está el llamado de Camilo Mena, que milita en el Korona Kielce de Polonia, y Daniel Mosquera, que juega en Hellas Verona de Italia:

  • Camilo Vargas
  • Devis Vásquez
  • Juan Arizala
  • Juan Cabal
  • Jefferson Lerma
  • Nelson Deossa
  • Camilo Mena
  • Daniel Mosquera

Convocatoria oficial para los amistosos vs. Chile

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  3. Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  4. Camilo Durán – Celtic FC (SCO)
  5. Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest FC (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray SK (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps FC (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos FC (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Jáner Lucumí – Juventus FC (ITA)
  14. Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit FC (RUS)
  17. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  18. Jefferson Lerma – Crystal Palace FC (ENG) 
  19. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  20. Luis Suárez – Sporting CP (POR)
  21. Matías Orozco – CD Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Camilo Mena – Korona Kielce (POL)
  24. Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona FC (ESP)