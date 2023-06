Copa Libertadores: calendario de partidos para la semana del 6 al 8 de junio

Esta semana arranca la quinta fecha de la Copa Libertadores de América, en la que muchos equipos comenzarán a asegurar su clasificación a los octavos de final y otros se despedirán del sueño de ganar el torneo de clubes más importante del continente americano.

Para los equipos colombianos serán días cruciales, ya que los tres representantes del país están en los primeros lugares de sus grupos. Una buena actuación en condición de visitantes les permitirá dar un paso importante para llegar a los octavos de final, algo que se ha vuelto todo un reto para los colombianos en los últimos años de la Copa Libertadores.

El primero en salir a escena será el Deportivo Pereira, que este martes jugará ante Monagas en Venezuela. De ganar el equipo ‘matecaña’ y de perder Colo Colo en su visita a Boca Juniors en Argentina, el equipo colombiano podría asegurar su histórica clasificación a los octavos de final.

Nómina de Deportivo Pereira que logró el importante triunfo ante Boca Juniors. - Foto: Getty Images

Ya el jueves, el Deportivo Independiente Medellín tendrá también que viajar a Venezuela para enfrentar a Metropolitanos. El ‘poderoso’ es segundo del grupo con 7 puntos. De ganar en el vecino país, dará un importante paso hacia los octavos de final, entendiendo que, en el otro partido del grupo, Internacional de Brasil y Nacional de Uruguay se quitarán puntos entre sí.

El último en jugar el jueves será Atlético Nacional, quién visitará a Olimpia en Paraguay, en un duelo que ya tiene a los ‘verdolagas’ clasificados a la siguiente fase. Sin embargo, los paraguayos son su serio rival por el primer lugar del grupo. Como mínimo, el equipo colombiano tendrá que empatar para llegar como primero a la última fecha. Esto le permitirá tener un rival más “accesible” en el sorteo por los octavos de final.

Atlético Nacional celebra su triunfo ante Melgar en Perú. - Foto: @nacionaloficial

Así será el calendario completo en esta semana de Copa Libertadores:

Martes 6 de junio:

5:00 p.m.

Monagas (Ven) vs. Deportivo Pereira.

Atlético Paranaense (Bra) vs. Libertad (Par).

7:00 p.m.

Alianza Lima (Per) vs. Atlético Mineiro (Bra).

Boca Juniors (Arg) vs. Colo Colo (Chi).

Melgar (Per) vs. Patronato (Arg).

9:00 p.m.

Bolívar (Bol) vs. Cerro Porteño (Par)

Miércoles 7 de junio:

5:00 p.m.

Argentinos Juniors (Arg) vs. Liverpool (Uru).

Independiente del Valle (Ecu) vs. Corinthians (Bra).

Nacional (Uru) vs. Internacional (Bra)

7:30 p.m.

Aucas (Ecu) vs. Ñublense (Chi)

Palmeiras (Bra) vs. Barcelona (Ecu)

River Plate (Arg) vs. Fluminense (Bra)

9:00 p.m.

The Strongest (Bol) vs. Sporting Cristal (Per)

Jueves 8 de junio:

5:00 p.m.

Metropolitanos (Ven) vs. Independiente Medellín

7:00 p.m.

Flamengo (Bra) vs. Racing Club (Arg)

Olimpia (Par) vs. Atlético Nacional.

Atlético Nacional rechaza cambio de fecha para la final de la Liga Betplay

La convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a Irak y Alemania ha desatado una ‘tormenta’ al interior de los equipos que todavía siguen con vida en los cuadrangulares de la Liga Betplay.

Kevin Mier, Andrés Salazar, Álvaro Montero y Óscar Cortés se podrían perder la ida de la final, si disputan el duelo ante los alemanes en Gelsenkirchen. Esto ha provocado el rechazo de sus hinchas frente a la decisión de Néstor Lorenzo de incluirlos en la lista.

Ante ese panorama, la Dimayor ha puesto sobre la mesa la idea de modificar la primera final y jugarla el 22 y no el 21, como estipula el calendario inicialmente.

La posible decisión fue bien recibida por la parcialidad de Millonarios; sin embargo, en Nacional rechazan rotundamente esa modificación por compromisos comerciales que ya tienen adquiridos para después del final del campeonato.

“Yo acabo de colgar hace unos minutos con el presidente de la Dimayor y me dice que no es oficial, Nacional no está de acuerdo con mover las fechas”, dijo el presidente Mauricio Navarro en conversación con El Alargue.

Kevin Mier, figura del partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas - Foto: DIMAYOR

Aunque los verdolagas todavía no tienen el tiquete a la final, sí están en la pelea con Alianza Petrolera, por lo que ya han empezado a evaluar posibles escenarios en caso de acceder al duelo por el título. “Los jugadores requieren de un descanso que ya está programado después de un semestres agitado con fecha FIFA, Mundial Sub-20, Libertadores y Liga”, explicó Navarro.

Desde el club antioqueño notificaron a la Dimayor de su posición: “lo más conveniente es que las fechas que ya están pactadas se cumplan para la final, independientemente de las convocatorias de la Selección Colombia”.