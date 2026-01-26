Deportes

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

El propio cuadro motilón lo hizo oficial por medio de sus redes sociales.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
27 de enero de 2026, 1:22 a. m.
Cúcuta vs. Bucaramanga: vuelve el clásico del Oriente.
Cúcuta vs. Bucaramanga: vuelve el clásico del Oriente. Foto: Colprensa - izq: Cristian Bayona - Der: Jaime Moreno.

Regresa uno de los clásicos con más tradición y pasión en el Fútbol Profesional Colombiano: el Clásico del Oriente, mismo donde se enfrentan Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, equipos longevos y campeones del balompié nacional.

Será este martes, 27 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p.m. en el estadio General Santander. Cúcuta Deportivo hará de local contra Bucaramanga, por la tercera fecha de la Liga BetPlay.

La expectativa es total, pero desde la previa se conoció una noticia que genera impacto en la afición leoparda: no habrá ingreso para la hinchada del Atlético Bucaramanga en la casa del Cúcuta Deportivo.

¿Por qué no habrá hinchada de Bucaramanga ante Cúcuta?

Por medio de un comunicado oficial, el Cúcuta Deportivo explicó: “En reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió decretar el cierre de fronteras para el próximo encuentro deportivo”.

Deportes

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Deportes

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Deportes

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Deportes

Las lágrimas del nuevo jugador de Millonarios tras su debut ante la hinchada en El Campín: Revuelo en redes

Deportes

Prográmese: Fecha y hora para el nuevo debut de Radamel Falcao García en Millonarios

Deportes

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Deportes

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Deportes

Tabla de la Liga Betplay: Inter de Bogotá hace historia y Tolima está imparable en el comienzo de temporada

Deportes

La tabla de la Liga tras la fecha 1: Doblete de Dayro Moreno retumba ante el amargo debut de Junior, Cali y Millonarios

Deportes

Atención Deportivo Cali: así comienza la tabla del descenso 2026, tras los ascensos de Cúcuta y Jaguares

Y agregó: “En consecuencia, no se habilitará venta de boletería para la hinchada del equipo visitante, Atlético Bucaramanga, como medida preventiva para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento”.

“El Club reitera su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones oficiales y hace un llamado a la afición a vivir el espectáculo con respeto, convivencia y fútbol en paz”, cierran en el pronunciamiento.

Comunicado oficial del Cúcuta Deportivo sobre el ingreso de hinchada visitante al partido contra Bucaramanga.
Comunicado oficial del Cúcuta Deportivo sobre el ingreso de hinchada visitante al partido contra Bucaramanga. Foto: Prensa Cúcuta Deportivo.

Así las cosas, el Clásico del Oriente solo tendrá los colores de la afición del Cúcuta Deportivo adornando las gradas del estadio General Santander. Esto puede servir de motivación para Bucaramanga, buscando ganar en condición de visitante y así llevarse los tres puntos a la ciudad bonita.

Historial por liga entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga

Cúcuta ha ganado en 64 ocasiones, Bucaramanga en 61 y registran 59 empates. Los motilones han metido 246 goles, y los leopardos 240. Solo con números se entiende que es un clásico bastante parejo.

El escenario y la expectativa están dados: con el regreso del Cúcuta Deportivo a la primera división de Colombia, tras su ascenso en 2025, se revive uno de los clásicos más importantes del país, con dos hinchadas que viven el fútbol a otro nivel.

Más de Deportes

Cúcuta vs. Bucaramanga: vuelve el clásico del Oriente.

Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Jugadores de Santa Fe celebran un título / Escudo de Millonarios.

Los tres títulos que nadie le cuenta a Santa Fe y con los que iguala a Millonarios en el palmarés del FPC

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reveló conversaciones para renovar a uno de los socios de Luis Díaz.

Bayern Múnich negocia con socio vital de Luis Díaz: director deportivo lo oficializó

Mateo García, volante de Millonarios.

Las lágrimas del nuevo jugador de Millonarios tras su debut ante la hinchada en El Campín: Revuelo en redes

Falcao García con la camiseta de Millonarios en el primer semestre de 2026.

Prográmese: Fecha y hora para el nuevo debut de Radamel Falcao García en Millonarios

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios greets the fans during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Contundente respuesta de la Dimayor sobre Radamel Falcao y el partido en el que reaparecerá en Millonarios

Luis Fernando Muriel habló de la visita de Falcao García al camerino de Junior

Sale a la luz qué pasó en el camerino de Junior con Falcao, Teo Gutiérrez y Luis Muriel

Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios.

Revelan respuesta de James Rodríguez y su entorno sobre llegada a Millonarios: Eduardo Luis dio detalles

¿James Rodríguez a Millonarios? Versiones encontradas dan detalles al respecto.

Las versiones encontradas en el fichaje de James Rodríguez en Millonarios: De la ‘estrategia mediática’ al “no hay oferta”

Noticias Destacadas