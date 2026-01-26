Cúcuta Deportivo toma drástica medida sobre los hinchas de Bucaramanga: oficial en la previa al clásico

Regresa uno de los clásicos con más tradición y pasión en el Fútbol Profesional Colombiano: el Clásico del Oriente, mismo donde se enfrentan Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, equipos longevos y campeones del balompié nacional.

Será este martes, 27 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p.m. en el estadio General Santander. Cúcuta Deportivo hará de local contra Bucaramanga, por la tercera fecha de la Liga BetPlay.

La expectativa es total, pero desde la previa se conoció una noticia que genera impacto en la afición leoparda: no habrá ingreso para la hinchada del Atlético Bucaramanga en la casa del Cúcuta Deportivo.

¿Por qué no habrá hinchada de Bucaramanga ante Cúcuta?

Por medio de un comunicado oficial, el Cúcuta Deportivo explicó: “En reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió decretar el cierre de fronteras para el próximo encuentro deportivo”.

Y agregó: “En consecuencia, no se habilitará venta de boletería para la hinchada del equipo visitante, Atlético Bucaramanga, como medida preventiva para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento”.

“El Club reitera su compromiso con el cumplimiento de las disposiciones oficiales y hace un llamado a la afición a vivir el espectáculo con respeto, convivencia y fútbol en paz”, cierran en el pronunciamiento.

Así las cosas, el Clásico del Oriente solo tendrá los colores de la afición del Cúcuta Deportivo adornando las gradas del estadio General Santander. Esto puede servir de motivación para Bucaramanga, buscando ganar en condición de visitante y así llevarse los tres puntos a la ciudad bonita.

Historial por liga entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga

Cúcuta ha ganado en 64 ocasiones, Bucaramanga en 61 y registran 59 empates. Los motilones han metido 246 goles, y los leopardos 240. Solo con números se entiende que es un clásico bastante parejo.

Historial @Cucutaoficial Vs @ABucaramanga (Liga) PJ: 184 PG: 64 PE: 59 PP: 61 GF: 246 GC: 240

Goleadores:

José Omar Verdún (Cuc 18/Buc 2) 20 goles

José Americo Montanini (B/manga) 13

Miguel Oswaldo Gonzalez (B/manga) 11

Juan Carlos Diaz (Buc 5/ Cuc 4) 9 pic.twitter.com/G1GZuqL1U7 — Memoria y Estadísticas del FPC 📊 (@MemoriaFPC) January 26, 2026

El escenario y la expectativa están dados: con el regreso del Cúcuta Deportivo a la primera división de Colombia, tras su ascenso en 2025, se revive uno de los clásicos más importantes del país, con dos hinchadas que viven el fútbol a otro nivel.