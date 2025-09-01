Dan versión oficial de Nacional y el camerino roto: DT dijo la verdad sobre Edwin Cardona

Atlético Nacional va superando de a poco las semanas complicadas que les sobrevinieron tras la eliminación de Copa Libertadores.

Dicho golpe fue sentido por todo el camerino, pero sobre todo por Edwin Cardona, a quien le cayeron las críticas más fuertes por errar penales decisivos en la llave con São Paulo.

Edwin Cardona acabó su actuación en Copa Libertadores con roja ante São Paulo. | Foto: AFP

Fue tal la gravedad de lo ocurrido, que un sector de la afición lo tachó fuertemente al 10, y además, se habló de una supuesta división al interior del grupo.

Javier Gandolfi, entrenador de los verdes, también tuvo que aguantar parte de dicha situación por ser el líder natural del equipo.

El pasado fin de semana tras vencer al Envigado en el Atanasio Girardot, el estratega dejó claro la verdad de cómo estaban sus dirigidos por dicho fracaso.

Sin ocultar nada, el argentino apuntó a un supuesto enfrentamiento con Edwin Cardona por lo sucedido en Libertadores.

“Yo no estuve molesto con nadie; la idea es que regrese a ser el Edwin (Cardona) que conocimos en un pasado no muy lejano", le auguró al volante.

Además de ello, no pasó por alto que una parte del estadio le recriminó con silbidos al 10: “Lastimosamente hoy le toca vivir una situación compleja, difícil”.

“Cuando fuimos afrontando partido a partido se fueron notando los cambios, el ‘sanar’ en esta institución lo que te da es ganar”, dijo del trámite ante los naranjas.

Javier Gandolfi habla con Edwin Cardona en medio de un partido de Atlético Nacional | Foto: AFP

Y para demostrar lo fuertes que están, dio la versión oficial de lo que pasa a la interna: “Vamos por ese objetivo de ganar los dos torneos”.

“Estoy seguro de que con la calidad que tiene regresará a cambiar esos silbidos por aplausos”, cerró con el anhelo de que Cardona pueda guiar hacia la conquista de los títulos a Atlético Nacional.

¿Qué viene para Nacional?

Justo para un juego definitorio como la vuelta de octavos de final en Copa BetPlay y el clásico ante Independiente Medellín por Liga, al verde le sacaron jugadores para Selección Colombia.

David Ospina, Andrés Felipe Román y Marino Hinestroza ya van camino a Barranquilla para unirse a los trabajos al mando de Néstor Lorenzo.

David Ospina fue sumado a la lista de Néstor Lorenzo. | Foto: Cristian Álvarez

Este tridente importante de nombres estarán al servicio de la Tricolor más de una semana, lo que les impide responder a los compromisos con su club.

Así pues, a Gandolfi le tocará defenderse con otros nombres que tiene a su disposición para los dos duelos mencionados.

Para su fortuna el que jugará ante Deportes Quindío podría ser de trámite, pues irá de visita a certificar una serie que lleva ganada en el global 0-4.

Donde sí tendría complicaciones mayúsculas es para la fecha 10, ante el DIM, al que se medirá el próximo domingo, 7 de septiembre, desde las 6:20 p.m.

Sin tres de sus titulares, y ante un rival que viene en un alza importante, el cuadro verdolaga tendrá que resolver para ganar un partido más allá de los puntos.