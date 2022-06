Davinson Sánchez está a punto de jugar en el fútbol italiano, ¿a qué equipo llegaría?

Foto: Tottenham Hotspur FC via Getty I

El central colombiano, que lleva varias temporadas jugando con el Tottenham de la Premier League es uno de los jugadores que estaría en la lista de transferibles del equipo que dirige Antonio Conte. Sánchez estaría siendo pretendido por varios clubes de la Serie A de Italia.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que el mercado de fichajes en Europa, en las cinco ligas más grandes, abre el 1 de julio y cierra el 1 de septiembre, a excepción de la Ligue 1, que concluye el 31 de agosto. Por ello, las instituciones del viejo continente ya se empiezan a preparar para realizar contrataciones de cara a la próxima temporada.

Con respecto a lo anterior, los medios italianos afirman que Davinson Sánchez sería nuevo jugador del Inter de Milán y que la gestión se llevaría a cabo como un intercambio; Alessandro Bastoni, defensa del ‘Neroazzurro’, iría al Tottenham y Davinson iría al Inter.

El futbolista que ha representado en varias oportunidades a la Selección Colombia, que cuenta con un nuevo entrenador, no descartaría cambiar de aires dado que no ha tenido continuidad en el club de Londres y por ello, la llegada al Inter de Milán, una institución con gran historia en Europa, sería un plus para su carrera deportiva.

Referentes de la Selección hablaron sobre el nombramiento de Néstor Lorenzo como nuevo DT

Después de que se anunciara el nuevo entrenador de la Selección Colombia, hubo polémica porque una gran parte de la hinchada esperaba que el estratega que asumiera las riendas del equipo fuera una persona con más experiencia.

De hecho, nombres como los de Marcelo Bielsa o el de Marcelo Gallardo ilusionaron a la afición teniendo en cuenta su importante recorrido en el fútbol. Sin embargo, la designación de Néstor Lorenzo tomó por sorpresa a todos.

Con respecto a lo anterior, los jugadores que han vestido la camiseta de la Tricolor, como Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, sí se mostraron optimistas con el nuevo DT y expresaron que esta decisión le puede venir bien al equipo.

De igual manera, es necesario destacar que estos afirmaron que, en ningún momento, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol se acercaron a ellos para preguntarles si estaban de acuerdo o no con el nombramiento de Lorenzo.

“Con el profe tenemos buena relación, la verdad; me trabajaba como defensa, sabe el recorrido que tiene cada uno de los jugadores y cuando no estaba Pékerman él era el que dirigía”. Independientemente de la experiencia que tenga, creo que va a ser un gran entrenador y que nos va a permitir aprender mucho”, señaló en conferencia de prensa Yerry Mina, futbolista del Everton de Inglaterra.

Néstor Lorenzo llega a la Selección Colombia después de dirigir al Melgar de Perú, equipo al que tiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones de ese país.

“No me esperaba la noticia, es una gran persona, un gran profesional y desde los momentos que estuvimos con él en 2014 pienso que le ha aportado mucho a la Selección. Yo tengo la total confianza de que pueda hacer un gran trabajo, debemos confiar en que tiene un gran talento para dirigir la Selección por su experiencia y eso es lo que debemos hacer nosotros”, también afirmó Juan Cuadrado, jugador de la Juventus de Italia.

El conocimiento que tiene el argentino sobre los futbolistas colombianos es considerable y es un aspecto que se debe aprovechar teniendo en cuenta la renovación que viene en camino con nombres como los de Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Luis Sinisterra, entre otros más.