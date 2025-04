De figura con Junior a manejar Uber en Barranquilla: así sería el presente de un excampeón con Luis Díaz

“Estoy capacitado para saber lo que toca hacer en cada posición. Si me preguntan en cuál me siento cómodo no te podría decir en cual porque me siento capaz de realizar una buena labor”, decía James Sánchez, a los medios de comunicación, de cara a la temporada 2019. Eso refleja su importancia en el terreno de juego con su equipo de aquel entonces: Junior.