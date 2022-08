Foto: FIFA via Getty Images

“Decepción”: en Alemania no se perdonan haber caído ante Colombia en el Mundial Sub-20 Femenino

El fútbol femenino sigue dando muestras de que lo alcanzado a lo largo del 2022 no es una cuestión del azar y que lo conseguido ha sido producto del fuerte trabajo de las jugadoras, las cuales piden a gritos ser mayormente apoyadas en el fútbol colombiano, en el que solo hasta 2023 parece que se establecerá una liga organizada y con todos los estándares para su desarrollo.

Durante el inicio del campeonato mundial de Costa Rica en su categoría sub-20, Colombia logró un hito en el deporte, al vencer con autoridad a la gran favorita Alemania, tres veces campeona de dicho torneo en esa categoría. Esto significó el júbilo nacional, ya que lo alcanzado tenía una dimensión más que relevante entre las noticias deportivas del año, con la ilusión aún de que lo logrado no se quede ahí y la Tricolor logre pasar a la segunda fase.

Para una potencia como las germanas, haber salido derrotadas ante un equipo inferior fue un golpe fuertísimo, del cual seguramente se podrán recuperar, pero que sin duda no se esperaban. Tanto así que la prensa de dicho país reprochó a sus jugadoras por el resultado, sentenciando que había sido una “decepción” lo ocurrido en tierras ‘ticas’.

El medio Kicker aseguró, en primera medida, que el resultado final había sido merecido en contra de las jugadoras alemanas: “Un gol tardío selló la merecida derrota por 1-0″.

Por su parte, Express fue el que más duro le dio a las alemanas, calificando fuertemente la derrota: “Decepción a poco del final”.

Kathrin Peter, entrenadora de Alemania, hizo su análisis, asimismo proyectó el futuro de su seleccionado que tiene la obligatoriedad de pasar a la siguiente ronda: “Fue el juego difícil esperado, con muchas entradas. No encontramos nuestro juego y no implementamos lo que habíamos planeado. Sin embargo, las chicas estaban dispuestas. Al final nos noquearon. Tenemos que aprender una lección de esto. Nos quedan dos partidos más”.

Palpitando la segunda salida

“El partido contra México ya lo empezaremos a analizar y cómo contrarrestarlo. Ayer pensábamos solo en el partido con Alemania y ahora ya es momento de preparar el partido. Ya empezaremos a trabajar en el segundo juego”, aseguró la portera y una de las artífices de la victoria ante las teutonas, Natalia Giraldo.

“El partido de ayer (miércoles) era un partido difícil, pero todas estábamos convencidas de conseguir la victoria. Veníamos trabajando desde mucho antes, luego llegó el profe Paniagua a ayudar al equipo, pudimos trabajar, tener un buen Sudamericano. Luego, Juegos Bolivarianos para salir campeonas. Acá en el equipo sabíamos que teníamos como jugar y ganar ese partido, no fue una sorpresa ganarlo”, complementó.

“No veníamos con tanta fuerza o la gente no creía tanto en nosotras, aunque nosotras siempre nos hemos visto clasificando a la segunda fase y disputando las finales del Mundial. Fue un buen partido, ganarle Alemania no es fácil, pero todavía quedan dos partidos importantes para seguir construyendo el camino”, agregó en rueda de prensa.

Giraldo sabe que en este tipo de torneos no se puede parpadear y un desliz ante México, complicaría el panorama. “El nivel que tenemos puede llegar a ser igual o mejor que el de otras selecciones, el campeonato está muy parejo. No hay ningún grupo fácil. Todas tenemos la convicción de llegar lejos, disputar la final y por qué no ganar la Copa del Mundo”.

Tabla de posiciones

