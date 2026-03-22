Definida la fecha para el Barcelona vs. Real Madrid, duelo que podría dejar listo el campeón de LaLiga

El FC Barcelona vs. Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga EA Sports será el domingo 10 de mayo a las 9 de la noche, hora local, en el nuevo Spotify Camp Nou, según desveló Movistar Plus.

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Ronald Araújo tras marcar el gol del triunfo del FC Barcelona. Foto: FC Barcelona

La vuelta del duelo liguero entre Barça y Madrid tiene ya fecha y hora, a falta de que LaLiga anuncie el resto de la jornada. Un Clásico tras el que quedarán tres jornadas más de Primera y que puede decidir el título para catalanes o madrileños.

Tras la jornada 29 celebrada este fin de semana, el Barça mantiene el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto blanco. En la ida en el Santiago Bernabéu, el Madrid se impuso (2-1) al equipo azulgrana.

Barcelona se deshizo del Rayo Vallecano

El FC Barcelona se ha impuesto este domingo al Rayo Vallecano (1-0) en la vigésima novena jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que un solitario gol de Ronald Araujo y, sobre todo, las paradas de Joan Garcia, dieron vida al líder ante un valiente conjunto madrileño, que consiguió incluso arrebatarle la pelota al conjunto en el tramo final.

Un testarazo del central uruguayo bastó a los de Hansi Flick para marcharse al parón de selecciones con una nueva victoria, la quinta consecutiva en la competición doméstica, que les permite alcanzar los 73 puntos y asentarse en la cima de la clasificación.

Sin embargo, los azulgranas sufrieron en exceso frente a los de la Franja, que desaprovecharon ocasiones clarísimas como una del Pacha Espino a poco más de diez minutos para el final, solo ante un Joan Garcia que se convirtió en el MVP del choque con su festival de paradas y exhibición de reflejos.

Con la única novedad en el once de Ronald Araujo por el lesionado Eric Garcia, Joan Garcia volvió a formar bajo palos después de dar el susto ante el Newcastle, y tuvo trabajo desde que comenzó el encuentro, pero supo mantener su arco en ceros.

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Barcelona pudo sobrepasar inconvenientes y dejó en el camino a Newcastle en UCL Foto: Getty Images

Real Madrid remontó al Atlético en el Bernabéu

El Real Madrid venció este domingo por 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, después de adjudicarse un derbi con muchos giros de guion y que al descanso ganaban los rojiblancos con un tanto de Ademola Lookman, gracias a los goles de Fede Valverde, que acabó expulsado, y Vinícius Júnior, por partida doble.

El derbi en el Santiago Bernabéu era clave para que los blancos siguieran el ritmo del FC Barcelona en su lucha por el liderato. El gol de Lookman antes del descanso parecía ser de garantías vista la primera parte, pero la locura se apoderó del encuentro en la segunda mitad.

El Real Madrid remontó en apenas tres minutos con un gol de penalti de Vini y un tanto de Valverde en una desconexión grave de José María Giménez.

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Vinicius Jr celebrando uno de sus goles. Foto: AP

Pero los colchoneros, en plena pelea por la tercera plaza -que pierden por esta derrota (el Villarreal queda un punto por encima)-, querían salir de casa de su máximo rival con algún premio, y se encargó Nahuel Molina con un zapatazo de mantener la esperanza rojiblanca.

Tras esto, en un duelo sin Thibaut Courtois ni Jan Oblak, el derbi vio la vuelta al Bernabéu de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, la expulsión de Valverde por una patada y el gol definitivo de Vini para que los blancos, que sufrieron al final, sigan enganchados a la Liga.