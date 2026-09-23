Definido el primer finalista del Mundial Femenino Sub-20: espera por Colombia o Corea del Norte

España se convirtió en el primer finalista del Mundial femenino sub-20. El equipo dirigido por David Aznar cumplió con las expectativas y dejó en el camino a Italia para inscribir su nombre en el partido decisivo por el título.

La FIFA dio su pronóstico sobre el ganador de Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Femenino Sub-20

Las españolas ahora esperan rival del duelo entre la Selección Colombia y Corea del Norte, que se enfrentarán este mismo miércoles en el Stadion Miejksi de Lodz sobre las 11:30 de la mañana.

La gran final del Mundial femenino sub-20 se disputará el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) con transmisión de Caracol TV, Canal RCN y DSports.

Jugadoras de la selección española celebrando su primer gol frente a Italia en semifinales Foto: FIFA via Getty Images

Italia 0-2 España

España fue superior a Italia desde los primeros minutos del partido. Para ‘La Roja’ no fue difícil inclinar la cancha hacia la portería defendida por Elena Belli, quien aguantó lo que pudo ante el constante bombardeo sobre su área.

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La selección española abrió el marcador a los 33 minutos por medio de Alba Cerrato; sin embargo, la juez central recibió un llamado desde la cabina del VAR y anuló la anotación por una falta previa.

El combinado ibérico siguió insistiendo hasta que logró ponerse en ventaja. Daniela Agote remató desde la derecha y puso en problemas a la arquera Belli, que no pudo sacar la pelota del ángulo y terminó quedando comprometida en el tanto inaugural de las españolas.

Con la ventaja en el marcador, España se tomó confianza y salió al segundo tiempo con el objetivo de sentenciar la clasificación. Pau Comendador, goleadora del Mundial Femenino Sub-20, conectó un centro rasante en el corazón del área y venció la resistencia de Italia para el 2-0.

Justo después de ese tanto, el técnico David Aznar movió el banquillo y refrescó la zona ofensiva de la selección española. Comendador abandonó el campo dejando su lugar para Rosalía Domínguez, mientras que Elene Gurtubay ingresó por Cristina Librán.

La selección de Italia también hizo cambios en busca del ‘milagro’. Para sorpresa del público, el entrenador Nicola Matteucci decidió sacar a su delantera estrella, Karen Appiah, que salió molesta al haber tenido muy pocas opciones de lucirse cerca del arco rival.

En los últimos minutos del compromiso, España controló las acciones del juego y transitó con relativa calma hacia el pitazo final. Las italianas, por su parte, se refugiaron cerca del arco de Belli sabiendo que estaba ya sentenciada su eliminación.

Pau Comendador celebrando su nuevo gol en el Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

España es finalista del Mundial femenino sub-20

La selección española confirmó así su tiquete a la final del Mundial Femenino Sub-20, donde enfrentará al ganador de la otra serie entre Colombia y Corea del Norte.

El certamen todavía no ha terminado para Italia, que este sábado disputará el partido por el tercer puesto y tratará de terminar de la manera más decorosa posible su participación histórica en esta edición de la Copa del Mundo.