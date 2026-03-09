Liga BetPlay

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

En 2021 dejó una gran huella con el cuadro verdiblanco. Ahora vuelve para encaminar a los azucareros, tras la salida de Alberto Gamero.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

9 de marzo de 2026, 11:49 a. m.
Deportivo Cali tendrá la segunda etapa de Rafael Dudamel, con quienes ya salieron campeones en 2021
Deportivo Cali tendrá la segunda etapa de Rafael Dudamel, con quienes ya salieron campeones en 2021 Foto: Colprensa

Este martes, 10 de marzo, volverá al Deportivo Cali el director técnico que les dio justamente la décima estrella en su historia. Se trata del venezolano Rafael Dudamel, quien pasará a ser el reemplazo inmediato de Alberto Gamero.

Sobre el medio día de este lunes, la noticia se viralizó de manera rápida entre la prensa deportiva caleña. Mariano Olsen, periodista argentino y especialista en fichajes, fue el que anticipó la contratación del extranjero.

Entre los detalles del contrato, está que asumirá inicialmente hasta diciembre de 2026.

En desarrollo...

