Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

Este martes, 10 de marzo, volverá al Deportivo Cali el director técnico que les dio justamente la décima estrella en su historia. Se trata del venezolano Rafael Dudamel, quien pasará a ser el reemplazo inmediato de Alberto Gamero.
Sobre el medio día de este lunes, la noticia se viralizó de manera rápida entre la prensa deportiva caleña. Mariano Olsen, periodista argentino y especialista en fichajes, fue el que anticipó la contratación del extranjero.
Entre los detalles del contrato, está que asumirá inicialmente hasta diciembre de 2026.
En desarrollo...