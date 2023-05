Deportivo Cali recibe fuerte amenaza por su crisis financiera: entre la espada y la pared

El cuadro azucarero no logra solventar el pésimo momento económico que vive.

El pasado fin de semana, el Deportivo Cali se despidió de toda posibilidad de avanzar a la fase final de la Liga Betplay 2023-I. El empate en Montería ante Jaguares de Córdoba puso la lápida definitiva al club que tuvo una campaña llena de altibajos.

No obstante, al mal momento deportivo que viven los azucareros, la crisis financiera se ha sumado como otro dolor de cabeza de cara al futuro. A pesar de que el presidente Luis Fernando Mena ha hecho esfuerzos para solventar los números, la situación se sigue viendo en rojo y el tiempo corre en su contra.

El 'Pibe' Valderrama recibió una homenaje en el estadio del Cali. - Foto: Twitter: @AsoDeporCali

Es tan fuerte el mal momento económico que fuentes cercanas al club han afirmado que se adeudan más de dos meses de salarios a jugadores y más de tres a miembros del equipo. Dicha situación pondría en amenaza la presentación en la última fecha ante Boyacá Chicó.

¿Por qué? Según el periodista Diego Saviola, el Cali tenía este lunes el ultimátum de pagar la suma de “2.000 millones de pesos al plantel, de lo contrario su reconocimiento deportivo se vería afectado”.

#ATENCION @AsoDeporCali debe pagar 2.000 millones el próximo Lunes al plantel de Jugadores, de lo contrario puede perder el reconocimiento Deportivo. pic.twitter.com/LG9PbJjynG — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) May 12, 2023

No obstante, el mismo comunicado aseguró que el partido a disputarse con el Chicó no estaría en peligro, pues los jugadores se presentarían en el terreno de juego. Mientras esto sucede, habrá una reunión con el Ministerio del Deporte donde se llevarán contratos publicitarios que permitirían salir de las deudas, aunque vale decir que el dinero no entrará inmediatamente, pues hay trámites que sortear.

Informaciones cercanas al club han afirmado que la situación es tan agravante que se estarían buscando rifas para salir de deudas. Incluso, el presidente Mena buscaría vender una de sus joyas para solventar el tema de los salarios.

Jaguares vs Deportivo Cali - Foto: El País/COLPRENSA

Por lo pronto, el Deportivo Cali buscará cerrar en su casa de la mejor manera de todos contra todos el próximo miércoles ante Boyacá Chicó. Aunque el duelo no define nada en el tema de los ocho mejores, si será definitivo para la tabla del descenso, lugar donde los azucareros se han ido alejando poco a poco, pero que no tienen nada asegurado.

Así se jugará la última fecha

Medellín vs. Unión Magdalena

Tolima vs. Nacional

Huila vs. Junior

Pereira vs. Alianza Petrolera

Once Caldas vs. Santa Fe

Bucaramanga vs. América

Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó

Millonarios vs. Equidad

Águilas Doradas vs. Jaguares

Deportivo Pasto vs. Envigado

Deportivo Cali empató a un gol frente a Jaguares, por la fecha 19 de la Liga colombiana. - Foto: Dimayor

Pinto no sabía de la mala situación

En lo corrido del torneo apertura de este 2023, el Deportivo Cali no logró encontrar el nivel esperado por la afición; llegó incluso a ser colero del torneo, una decepción que hizo pública Jorge Luis Pinto en las últimas horas: “Quedar por fuera de los cuadrangulares es un golpe profesional muy duro, es un golpe anímico, es duro para nosotros. Para mí y para muchos jugadores no es fácil pasarlo”, dijo en los micrófonos de Zona Libre de Humo.

Además, se refirió a los posibles refuerzos para la próxima campaña, los mismos que, advirtió, no dependerán únicamente de sus deseos por mejorar la plantilla: “Estamos a la mano del presidente que ha puesto el pecho, todo depende de la parte económica. Estoy valorando, mirando las cosas, analizando, mirando la situación del club y el momento deportivo”, sostuvo Pinto.

Haciendo un recuento de las acciones que realizó como entrenador, Pinto afirma que “hay errores de lo que tengo que arrepentirme, pero no es hoy que debo decirlo”.

Y el entrenador fue aún más crudo, pues admitió que desconocía que la institución verdiblanca tenía inconvenientes en varios frentes. “Hay cosas que no conocía de la situación de @AsoDeporCali, no me pasó por la cabeza estar así en este momento”.