Desde Europa llega el nuevo fichaje del América de Cali; hace años lo buscaban

Según lo dio a conocer Felipe Sierra, periodista de Win Sports, esta no es la primera vez que los escarlatas buscan hacerse con este futbolista colombiano, al parecer, ya había estado en la baraja para ser traído desde 2022, pero por diversas razones no se había logrado. Ahora, y tras salir libre del HNK Šibenik de Croacia, parece que no existirá impedimento alguno para que sea oficial en los próximos días.

¿Fichajes con tinte político?

T.G .: (Risas) Yo no tengo la chequera de Char. Y lo del América es una cosa muy diferente. No utilizaré el América ni saldré con un jugador a hacer política. Es un tema netamente deportivo.

T.G.: No es ningún secreto que si al América le va bien (...), cuando el América gana, los hinchas me aman; cuando pierde, me odian. Entonces, necesitamos que siempre gane para que me amen.