Detona polémica con Nacional por gol anulado en Libertadores: toma del VAR causa revuelo

Atlético Nacional le madrugó al resultado ante Bahía, de Brasil, por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2025.

Si bien la anotación fue bien resuelta por parte de Kevin Viveros, pocos minutos después el VAR junto al juez central argentino, Darío Herrera, dictaminaron quitarle el tanto a los verdolagas.

¡Se iba arriba el Verde!



Kevin Viveros METÍA un GOLAZO para poner arriba a los de Gandolfi muy temprano en el partido PERO EL VAR lo anuló por fuera de juego



¿Estaba adelantado?



Atl. Nacional 0-0 Bahia



▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus pic.twitter.com/icGqpXKup5 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 14, 2025

A primera instancia no pareciera haber existido infracción del pasador, ni tampoco de quien resolvió. La primera repetición hacía muy justo todo para quitar el 1-0 a Nacional.

Sin embargo, las repeticiones que tuvo a consideración el VAR para tomar la decisión, sí darían como correcta su determinación final, aun cuando fuese solo por el hombro de Viveros.

De acuerdo con perfiles especialistas en decisiones arbitrales como EL VAR CENTRAL en X, toda la jugada fue “finísima, pero es offside”.

Otro aporte del concepto por parte de los citados apunta a: “No gol para Atlético Nacional. En su movimiento al arrancar quedó el hombro en posición adelantada”.

Dicha decisión requerirá la salida de los audios del VAR para ser aclarada este jueves, debido a que para muchos aficionados de los verdes no es evidente la posición de adelanto de su delantero.

Decisión generó revuelo en redes sociales

Haber sido una jugada que no fue clara en su resolución por parte de la terna arbitral, dio para que se hablara a través de las diversas plataformas de redes sociales.

Aficionados que no se pudo determinar si eran partidarios o no de Nacional comentaron así: “Esas líneas no dan garantía de nada, si las cámaras fueran laterales saliéramos de duda”.

Otro más se mostró indignado por la forma en que la competición tomó la decisión: “Me niego a creer que en Libertadores no hay una mejor cámara para medir un offside que esta”.

Entre los tantos que se alojaron en redes, uno más estuvo en contra de la Confederación: “¿Finísima con una toma que no es clara? Lo de CONMEBOL es muy chistoso”.

Prensa deportiva colombiana también dio su veredicto sobre lo sucedido. Quien lo hizo a través de su cuenta personal de X fue Juan Felipe Cadavid, de Caracol Radio.

“INSISTO, el manejo del VAR en Conmebol es UNA VERGÜENZA. Muchas dudas de la anulación de la jugada de gol de Viveros. La toma no es clara”, dijo evidenciando descontento.

De esa misma casa periodística, otro comunicador como lo es Andrés Felipe Díaz se paró en la raya ante la determinación vivida en contra de Nacional.

“Dejen de joder. No hay manera de certificar que esto sea fuera de juego de Viveros. No es claro, no es evidente. Ni para el asistente en campo ni para el VAR. Van matar el fútbol”, aseveró.

’0 y van 2′ en contra de Nacional

Esta no es la primera gran polémica en la que se ve involucrado Nacional a lo largo de la presente fase de grupos de la Libertadores.

Justo ante este mismo rival, pero en el juego que se llevó a cabo en Brasil, ya el cuadro colombiano se había sentido injustamente afectado. Aquella vez, el tanto lo marcó Dairon Asprilla.

Al parecer, el argumento que en esa ocasión tuvo el colegiado fue que el delantero hizo un empujón sobre su marca, suficiente este para desestabilizarlo.

Alfredo Morelos tras el pitazo final dijo: