‘Dibu’ Martínez relató un fuerte trastorno que padeció tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Polémico como pocos, pero también reconocido por muchos como uno de los mejores arqueros en la actualidad. Ese es Emiliano ‘Dibu’ Martínez, ganador de la Copa del Mundo con Argentina, donde fue protagonista por sus atajadas providenciales, no solo en el trámite de los juegos sino también en las rondas de penales a las que la ‘albiceleste’ llegó.

Parado frente a sus cobradores estuvo en dos tandas, ante Países Bajos y Francia, esta última la más importante de todas, ya que con un doblete de intervenciones suyas, aportó para que su país lograra el anhelado título en la cita orbital. Fue tal la manera apasionada en el vivió todo, que en las últimas horas confesó haber sufrido un fuerte trastorno: “Yo dormía entre 14 y 15 horas por noche. Ya ves cuánta adrenalina, cuánto me costó volver a los entrenamientos con Aston Villa”.

Dibu Martínez atajando el remate de Kolo Muani. - Foto: Getty Images

Tras revelar esto, también habló del sueño cumplido y que jamás pensó en otro trofeo que no fuera el ganado en Qatar: “Estoy agradecido por mi carrera. Fui lo suficientemente fuerte para ser el arquero que soy hoy en día. Nunca soñé con la Champions League, mi sueño era ganar la Copa del Mundo. Gané todo como internacional jugando con el mejor de todos los tiempos porque no creo que nadie haga lo que hizo Messi”.

A la par de esto, dijo sentirse satisfecho con lo hecho para su carrera deportiva: “Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

Su conversación con ESPN, la terminó demostrando el anhelo por regresar a jugar en su país: “Sí, no veo la hora. Eso hablamos con los chicos, de lo lindo que va a ser. Cada uno ya está esperando ansiosamente la lista y el ir ahí y jugar. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental o no, pero será hermoso. No veo la hora de ir”.

El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la chilena Christiane Endler están nominados a los Premios The Best a los mejores porteros de 2022 en categoría masculina y femenina, anunció la Fifa este miércoles en un comunicado.

Finalistas al premio The Best 2023 - Foto: FIFA

‘Dibu’ fue uno de los principales artífices de la Copa del Mundo ganada por Argentina el pasado mes de diciembre en Qatar y ganó el premio al mejor portero en esa cita. El portero del Aston Villa se disputará este prestigioso premio con el belga Thibaut Courtois, vencedor de la Liga de Campeones con el Real Madrid, y con el marroquí Yassine Bounou, que alcanzó con su selección una histórica cuarta plaza en Qatar-2022.

Endler, por su parte, conquistó la Liga de Campeones femenina con el Lyon. Sus rivales por el premio The Best son la alemana Ann-Katrin Berger y la inglesa Mary Earps.

El jueves se conocerán los aspirantes a los premios a los mejores entrenadores y un día más tarde a los candidatos a los mejores jugadores (en categoría femenina y masculina) de 2022, que también tiene como favorito a un argentino, Lionel Messi, figura indiscutible de la albiceleste en el Mundial.

Los ganadores se conocerán el 27 de febrero en una gala que la Fifa organizará en París. Serán elegidos a partir de las votaciones de un jurado internacional, de los seleccionadores y capitanes de todas las selecciones (masculinas y femeninas), periodistas especializados de cada país y de los internautas que dejen sus votos en la web fifa.com.